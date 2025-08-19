Calciomercato Milan, è fatta per Okafor al Leeds! Cifre e dettagli

Noah Okafor si trasferirà dal Milan al Leeds United in questa sessione estiva di calciomercato: altra ottima cessione per i rossoneri
È in dirittura d'arrivo il trasferimento di Noah Okafor dal Milan al Leeds United in questa sessione estiva di calciomercato. La conferma sull'imminente cessione dell'attaccante svizzero, classe 2000, che era rientrato in estate a Milanello dopo gli ultimi mesi trascorsi in prestito al Napoli, arriva dai giornalisti sportivi esperti del settore.
"Affare fatto e confermato! Noah Okafor al Leeds dal Milan per 20,5 milioni di euro. Contratto fino al 2030, da 2,4 milioni di euro a stagione di stipendio", ha scritto, infatti, Nicolò Schira in un post pubblicato sul suo account ufficiale del popolare social network 'X'.