Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale

PIANETAMILAN calciomercato news calciomercato Calciomercato Milan, è fatta per Okafor al Leeds! Cifre e dettagli

CALCIOMERCATO MILAN

Calciomercato Milan, è fatta per Okafor al Leeds! Cifre e dettagli

Calciomercato Milan, è fatta per Okafor al Leeds! Cifre e dettagli
Noah Okafor si trasferirà dal Milan al Leeds United in questa sessione estiva di calciomercato: altra ottima cessione per i rossoneri
Daniele Triolo Redattore 

È in dirittura d'arrivo il trasferimento di Noah Okafor dal Milan al Leeds United in questa sessione estiva di calciomercato. La conferma sull'imminente cessione dell'attaccante svizzero, classe 2000, che era rientrato in estate a Milanello dopo gli ultimi mesi trascorsi in prestito al Napoli, arriva dai giornalisti sportivi esperti del settore.

"Affare fatto e confermato! Noah Okafor al Leeds dal Milan per 20,5 milioni di euro. Contratto fino al 2030, da 2,4 milioni di euro a stagione di stipendio", ha scritto, infatti, Nicolò Schira in un post pubblicato sul suo account ufficiale del popolare social network 'X'.

LEGGI ANCHE

LEGGI ANCHE: Calciomercato Milan, la richiesta di Allegri come colpo 'last minute' >>>

Anche Gianluca Di Marzio ('Sky Sport') ha confermato: "Noah Okafor al Leeds: affare fatto. Al Milan 21 milioni di euro compresi i bonus". Okafor, che il Milan aveva prelevato per 15,5 milioni di euro dal RB Salisburgo nel calciomercato estivo 2023, lascia dunque i rossoneri con uno 'score' di 54 partite disputate, 7 gol segnati e 5 assist forniti.

Leggi i
commenti
Calciomercato: tutte
le notizie

© RIPRODUZIONE RISERVATA