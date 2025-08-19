Calciomercato Milan, è fatta per Okafor al Leeds! Cifre e dettagli

Anche Gianluca Di Marzio ('Sky Sport') ha confermato: "Noah Okafor al Leeds: affare fatto. Al Milan 21 milioni di euro compresi i bonus". Okafor, che il Milan aveva prelevato per 15,5 milioni di euro dal RB Salisburgo nel calciomercato estivo 2023, lascia dunque i rossoneri con uno 'score' di 54 partite disputate, 7 gol segnati e 5 assist forniti.