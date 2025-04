Milan, Chiesa sarebbe il colpo giusto? I numeri con Allegri dicono che...

Andiamo a vedere come Chiesa ha giocato con Allegri grazie ai numeri e alle statistiche di 'Opta' e 'Sofascore' per PianetaMilan. 86 partite di cui 52 giocate dal primo minuto con 16 gol e 10 assist. Un gol ogni 309 minuti. 1.78 tiri a partita con 19 occasioni create e 3 rigori conquistati. Dalla heatmap possiamo vedere come Chiese abbia giocato tantissimo a sinistra con Allegri e meno a destra, ma sicuramente può giocare in entrambi i ruoli e anche come seconda punta. Numeri veramente importanti per un giocatore che potrebbe essere veramente un jolly offensivo per il Milan, soprattutto se dovesse davvero arrivare Allegri, che, come visto, lo conosce molto bene. Con i rossoneri potrebbe giocare su entrambe le fasce e anche dietro la punta viste le sue qualità tecniche. Allegri, nei suoi anni al Milan, ha giocato spesso con due punte, magari potrebbe sfruttare l'ex Juventus proprio sotto questa veste. Vedremo se Chiesa sarà davvero uno degli obbiettivi estivo del calciomercato del Milan. LEGGI ANCHE: Calciomercato Milan, colpo a sorpresa dal Manchester City? L'occasione...>>>