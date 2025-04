Calciomercato Milan, obiettivo Chiesa: ecco la richiesta del Liverpool

Calciomercato Milan , Federico Chiesa potrebbe essere un obiettivo per la prossima estate? Iniziano a circolare voci sul possibile ritorno dell'ex Fiorentina e Juventus in Serie A e in particolare il Diavolo sarebbe interessato. Moncada potrebbe essere la chiave per il possibile colpo, mentre dall'Inghilterra arrivano dei dettagli sulla possibile cifra richiesta dal Liverpool. Ecco i dettagli.

Calciomercato Milan, Chiesa è un obiettivo: il Liverpool chiede...

Secondo quanto riportato da CaughtOffside, Federico Chiesa sarebbe diventato un obiettivo del Milan. I club di Serie A potrebbero essere un'opzione per l'esterno viste le difficoltà incontrate in Premier League con i Reds. Oltre all'Italia, si legge, non sarebbe da escludere una possibile permanenza in Inghilterra. Il Milan potrebbe scommettere su di lui, si ma a che cifra? Secondo il sito, il Liverpool potrebbe chiedere tra i 25 e i 30 milioni di euro per Federico Chiesa. Una cifra che sarebbe importante per il Milan.