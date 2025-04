Milan , Gimenez potrebbe rientrare contro l'Atalanta dopo lo scontro con De Gea durante Milan-Fiorentina che gli ha fatto saltare la sfida contro l'Udinese. Il messicano, però, sembra avere perso il posto da titolare ai danni di Tammy Abraham e Luka Jovic, al momento due attaccanti più in forma di Santiago. Gimenez era partito alla grande nella sua nuova avventura rossonera, ma si è pian piano spento così come le prestazioni della squadra. Udinese-Milan può essere una svolta per il prosieguo della stagione e chissà, magari anche per il futuro dei rossoneri. Ma come si incastra Gimenez in questo modulo e nel modo di giocare di Conceicao ? Le caratteristiche di Santiago potrebbero non adattarsi al massimo, specialmente vedendo le ultime due partite giocate dal Milan. Ecco perché.

Milan, quale destino per Gimenez? In attacco brilla un altro tipo di attaccante

Già contro la Fiorentina era arrivate chiare avvisaglie. Il Milan che vuole Sergio Conceicao ha bisogno di un attaccante in grado di muoversi molto all'indietro e in grado di dialogare con il resto della squadra. Questo per lasciare spazio agli inserimenti degli altri giocatori offensivi come Leao, Pulisic e Reijnders. Abraham lo ha fatto bene contro la Viola, così come Jovic contro l'Udinese. Sia l'inglese che il serbo con in grado di giocare spalle alla porta e prendere palla anche dietro la linea del centrocampo. Sono due fasi del gioco in cui Santiago Gimenez fatica di più. Il messicano brilla quando deve attaccare le difese avversarie in profondità, quando riceve il pallone in area. Dev'essere assistito e rifornito molto dai compagni piuttosto che il contrario. Contro l'Atalanta dovrebbe tornare tra i disponibili di Sergio Conceicao, ma probabilmente si siederà in panchina. E per il futuro? Molto dipenderà dal nuovo direttore sportivo e dal nuovo allenatore, ma il Milan dovrà adattarsi al suo bomber, visto il grosso investimenti fatto solamente pochi mesi fa.