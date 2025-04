Calciomercato Milan, Abraham: due ostacoli. Mentre Gimenez...

Il Milan potrebbe essere alla 'vigilia' di alcune mosse importanti in estate. I rossoneri potrebbero cambiare in dirigenza, in panchina e anche per quanto riguarda la rosa. Restano i dubbi sul prossimo direttore sportivo e sul prossimo allenatore, così come restano quelli sui giocatori che potrebbero restare e su chi potrebbe partire. 'Tuttosport' fa il punto sulle prospettive dell'attacco del Diavolo. Ecco il possibile futuro di Santiago Gimenez e Tammy Abraham .

Calciomercato Milan, Abraham vuole restare: servono due cose. Gimenez...

Il Milan, come ricorda il quotidiano, ha speso 28.5 milioni per prendere Santiago Gimenez dal Feyenoord. Il messicano sarà al centro dei rossoneri anche con il nuovo allenatore. E Abraham? In stagione ha segnato 10 gol in stagione, ma è in prestito secco dalla Roma, con Saelemaekers che ha fatto il viaggio inverso. Entrambi i club vorrebbero monetizzare sulle future cessioni, con Abraham che vorrebbe restare in rossonero. Servirebbero due cose: l'accordo con la Roma e una riduzione dello stipendio da parte dell'inglese.