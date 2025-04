Milan, Abraham: evoluzione inaspettata in un particolare. E il riscatto...

Milan-Fiorentina 2-2, una partita come al solito a due facce per i rossoneri che forse dicono addio anche all'Europa League, almeno per quanto riguarda la classifica della Serie A. Primi minuti orrendi per il Diavolo, e poi un secondo tempo all'arrembaggio con una grande prova a livello mentale. A cambiare la gara è stata la rete di Tammy Abraham, ancora in gol dopo la rete nel derby di Coppa Italia e ancora un gol da punta vera con un grande istinto della porta. Ecco i voti dell'inglese dai maggiori quotidiani sportivi italiani in edicola. PROSSIMA SCHEDA