Milan , Theo Hernandez potrebbe cambiare marcia? Il francese non sta vivendo la sua migliore stagione con la maglia rossonera. Tanti errori e situazioni, partendo dalla prestazione non eccezionale contro il Parma a inizio stagione, il cooling break contro la Lazio, il rigore sbagliato contro la Fiorentina, le panchine e il rosso contro il Feyenoord in Champions League. Da qui nascono anche i dubbi sul futuro: secondo le ultime di calciomercato, il suo rinnovo di contratto sarebbe molto difficile ed è probabile che possa essere ceduto quest'estate visto il contratto in scadenza nel 2026. Vedremo quali saranno i piani del Diavolo per il terzino francese che potrebbero dipendere anche dal campo. Questa sera, contro l'Udinese, Theo Hernandez potrebbe giocare in un ruolo inedito .

Milan, Theo Hernandez: più libertà e meno compiti. Con la difesa a tre può...

Secondo le notizie de 'La Gazzetta dello Sport', Sergio Conceicao dovrebbe schierare un'inedito 3-4-3 per Udinese-Milan. Theo Hernandez si alzerebbe sulla linea dei centrocampisti, con Jimenez dall'altro lato. Da terzino a esterni a tutto campo. Potrebbe essere la svolta per il difensore francese per alcuni motivi. Contro la Fiorentina, Theo Hernandez ha sofferto in difesa contro Dodo, ma ha anche mostrato sprazzi del vecchio 'treno' con cavalcata offensive fermate solo dai miracoli di De Gea in porta. Giocando più alto potrebbe attaccare ancora di più, mettendo in difficoltà la difesa dell'Udinese insieme a Leao. E poi la fase difensiva: certo Theo dovrà difendere, ma con una difesa a tre probabile che debba coprire meno campo con l'assistenza del braccetto di sinistra. Con meno responsabilità difensive, Theo Hernandez potrebbe tornare di nuovo a brillare sulla fascia sinistra del Diavolo. Vedremo se l'ultima mossa di Sergio Cocneicao in panchina potrà svoltare il finale di stagione del francese.