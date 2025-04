Antonio Cassano: "È un giocatore forte. Se non è stato il migliore in campo poco ci manca. Ha fatto una partita meravigliosa. Ha disintegrato e ridicolizzato Theo Hernandez fino al 95'. È vero anche che il primo tempo del Milan sembrava 'Viva la parrocchia'. Le dichiarazioni di Conceicao poi sono forti, perché non è possibile partire con un handicap di due gol, è una roba improponibile. Poi qualche volta la recupera per volontà, qualche volta ci vai vicino, ma sempre con casualità. La Fiorentina meritava di vincere, ma il Milan è stato improponibile. Hanno rotto il ca**o a Fonseca e ora è a meno uno dalla Coppa dei Campioni con un filotto impressionante".