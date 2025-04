Milan, Cassano attacco durissimo a Leao. E su Joao Felix...

Antonio Cassano, ex attaccante del Milan, nel corso della trasmissione "Viva el Futbol" ha continuato con il suo attacco infinito ai danni di Rafael Leao. Ecco il suo parere sul portoghese. "Leao deve giocare, Leao è il più forte? Stop. Per me i più forti del Milan sono Pulisic e Reijnders che hanno fatto 15 gol. Pulisic fa un lavoro di fascia, va dentro, fa l'assist, gioca di squadra, fa i goal. Fa tutto quello che Leao non sa fare. Non che non fa, che non sa fare. Mette una palla e ne sbaglia quattro. Gioca casualmente. Ha fatto 6 goal. Fermin Lopez che non gioca, non Ferran Torres, ne a già fatti 7. Possibile che in Italia viviamo ancora così? Noi siamo qui per far capire agli incompetenti che è ora di andar fuori dai cog...ni".