Gianluca Melegati , storico medico del Milan , ha rilasciato una lunga ed interessante intervista ai microfoni del quotidiano 'Il Corriere della Sera', nell'edizione in edicola questa mattina, soffermandosi in modo particolare su alcuni aneddoti relativi alla sua esperienza in rossonero. Ecco, dunque, un estratto delle sue parole.

Sul rapporto con Adriano Galliani: «Ero qui in studio, la segretaria mi avverte che in sala d’attesa c’è Adriano Galliani. Entra, si siede, estrae una penna d’oro con il simbolo del Milan e mi dice: 'Lei deve venire a dirigere il nostro staff medico, è considerato molto bravo e gode di buona stampa'. Si riferiva a un’intervista in cui Nick Mallet, allenatore della nazionale di rugby italiana, dopo che aveva guidato quella sudafricana, aveva detto che non aveva mai avuto un team medico migliore in tutta la sua carriera. Lasciai il rugby con grande dispiacere, ma Milanello è un posto incredibile».