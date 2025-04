Calciomercato Milan, colpo a centrocampo! Ritorno di fiamma per il pupillo

Calciomercato Milan, mancano sempre meno partite al termine di una stagione deludenti per i rossoneri. Il Diavolo resta al nono posto e punta a cercare di ricucire per conquistare un posto in Europa per la prossima stagione. La partita più importante resta il ritorno contro l'Inter in Coppa Italia, gara che deciderà chi giocherà la finale (probabilmente contro il Bologna). Dopodiché potrebbe essere una rivoluzione su molti piani: continua la ricerca del nuovo direttore sportivo. Poi si cercherà l'allenatore che dovrebbe essere italiano con esperienza in Serie A. E infine possibili tante mosse sul mercato. Ecco gli ultimi rumors sui rossoneri. PROSSIMA SCHEDA