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NAPOLI

Conte in Nazionale? De Laurentiis pensa a tre nomi come nuovo allenatore del Napoli

Aurelio De Laurentiis e Antonio Conte, Presidente e allenatore SSC Napoli
Antonio Conte potrebbe lasciare il Napoli a fine stagione (potrebbe tornare ad allenare la Nazionale) e il Presidente Aurelio De Laurentiis si starebbe già cautelando in tal senso: ecco, secondo 'Il Mattino', chi potrebbe sostituire il salentino
Daniele Triolo Redattore 

Alla fine di questa stagione il Napoli e Antonio Conte potrebbero dirsi addio: ci sarà un incontro tra l'allenatore salentino e il Presidente Aurelio De Laurentiis per capire se ci saranno le basi per andare avanti insieme almeno un altro anno. Oppure se, come filtra da ambienti vicini al club, sarà separazione. Forte la suggestione di un ritorno sulla panchina della Nazionale Italiana, già diretta per il biennio 2014-2016. Staremo a vedere se si concretizzerà.

Intanto, però, come riferito da 'Il Mattino' oggi in edicola, De Laurentiis si starebbe già cautelando nel caso in cui Conte tra un mese o poco più decidesse di lasciare Napoli dopo due stagioni in cui, comunque, ha portato a casa uno Scudetto e una Supercoppa Italiana. Il 'piano B' di ADL prevede il grande ritorno di Maurizio Sarri, oggi alla Lazio, alla guida dei partenopei, già allenati con enorme profitto nel triennio 2015-2018.

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In alternativa, Roberto Mancini, la cui avventura in Qatar con l'Al-Sadd sembra essere agli sgoccioli. Infine, il terzo nome che De Laurentiis starebbe valutando per il post-Conte a Napoli è quello di Raffaele Palladino, che ha fatto finora molto bene con Monza, Fiorentina e Atalanta e che tornerebbe volentieri nella sua città natale, alla conduzione tecnica della squadra per cui non ha mai negato di avere una simpatia.

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