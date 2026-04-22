Antonio Conte potrebbe lasciare il Napoli a fine stagione (potrebbe tornare ad allenare la Nazionale) e il Presidente Aurelio De Laurentiis si starebbe già cautelando in tal senso: ecco, secondo 'Il Mattino', chi potrebbe sostituire il salentino

Alla fine di questa stagione il Napoli e Antonio Conte potrebbero dirsi addio: ci sarà un incontro tra l'allenatore salentino e il Presidente Aurelio De Laurentiis per capire se ci saranno le basi per andare avanti insieme almeno un altro anno. Oppure se, come filtra da ambienti vicini al club, sarà separazione. Forte la suggestione di un ritorno sulla panchina della Nazionale Italiana, già diretta per il biennio 2014-2016. Staremo a vedere se si concretizzerà.