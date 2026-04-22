Milan-Juventus, Fofana in campo. Torna Saelemaekers—
Rispetto al Diavolo vittorioso in casa dei gialloblu cambierà soltanto un uomo. A destra, infatti, tornerà titolare Alexis Saelemaekers al posto di Zachary Athekame. Per il resto, tutto confermato: anche la coppia d'attacco composta da Christian Pulisic e Rafael Leão, che non vanno in gol rispettivamente dal 28 dicembre 2025 e dal 1° marzo 2026. Vediamo insieme, ora, dunque, la probabile formazione dei rossoneri per Milan-Juventus di domenica.
MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlović; Saelemaekers, Fofana, Modrić, Rabiot, Bartesaghi; Pulisic, R. Leão. A disposizione: Terracciano, Pittarella, De Winter, Odogu, Athekame, Jashari, Loftus-Cheek, Ricci, Estupiñán, Füllkrug, Giménez, Nkunku. Allenatore: Allegri.
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