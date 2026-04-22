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Milan, Fofana ok: tutti disponibili per la Juventus. Ecco la probabile formazione

Youssouf Fofana centrocampista AC Milan qui durante una seduta di allenamento con i rossoneri a Milanello
Domenica 26 aprile, alle ore 20:45, si disputerà a 'San Siro' Milan-Juventus, partita della 34^ giornata della Serie A 2025-2026: Youssouf Fofana ha recuperato e sarà della sfida. Il Diavolo di Massimiliano Allegri in campo così?
Daniele Triolo Redattore 

Dopo la vittoria, di 'corto muso', sul campo dell'Hellas Verona nell'ultimo turno di campionato, il Milan di Massimiliano Allegri ha usufruito di un giorno di riposo lunedì. Ieri, invece, sono ripresi a Milanello gli allenamenti per preparare al meglio la partita della 34^ giornata della Serie A 2025-2026, quella in programma domenica 26 aprile alle ore 20:45 contro la Juventus di Luciano Spalletti.

Mancano 7 punti per la qualificazione aritmetica alla prossima edizione della Champions League, ma, come riferito da 'Tuttosport' oggi in edicola, Allegri non ha intenzione di fare calcoli per il big match contro i bianconeri e schiererà la squadra titolare. Ha recuperato Youssouf Fofana, uscito acciaccato dal 'Bentegodi': il francese ex Monaco sarà regolarmente al suo posto a centrocampo, nel 3-5-2 di Allegri contro la 'Vecchia Signora'.

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Rispetto al Diavolo vittorioso in casa dei gialloblu cambierà soltanto un uomo. A destra, infatti, tornerà titolare Alexis Saelemaekers al posto di Zachary Athekame. Per il resto, tutto confermato: anche la coppia d'attacco composta da Christian Pulisic e Rafael Leão, che non vanno in gol rispettivamente dal 28 dicembre 2025 e dal 1° marzo 2026. Vediamo insieme, ora, dunque, la probabile formazione dei rossoneri per Milan-Juventus di domenica.

MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlović; Saelemaekers, Fofana, Modrić, Rabiot, Bartesaghi; Pulisic, R. Leão. A disposizione: Terracciano, Pittarella, De Winter, Odogu, Athekame, Jashari, Loftus-Cheek, Ricci, Estupiñán, Füllkrug, Giménez, Nkunku. Allenatore: Allegri.

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