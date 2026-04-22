Tra networking e strategia RedBird—
Non è la prima volta che il CEO rossonero viene avvistato in contesti extra-calcistici. Nelle scorse settimane Furlaniaveva assistito a Openjobmetis Varese-Sassari, riaccendendo le voci su potenziali sinergie tra il club biancorosso e il fondo RedBird in ottica progetto NBA Europe.
In un periodo in cui il suo operato è stato oggetto di critiche, tra accuse di scarsa fiducia nel progetto tecnico di Allegri e presunte limitazioni al lavoro di Tare, Furlani continua a muoversi nel solco della linea dettata da Gerry Cardinale. Conti in ordine e visione strategica di lungo periodo. La sua presenza all’Allianz Cloud potrebbe rientrare proprio in questa logica. Una missione per consolidare la rete di rapporti del Milan nel sistema sportivo cittadino.
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