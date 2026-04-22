PIANETAMILAN news milan ultime notizie Milan, Furlani all’Allianz Cloud per la finale di Volley Femminile: i motivi dietro alla sua presenza

ULTIME MILAN NEWS

Milan, Furlani all’Allianz Cloud per la finale di Volley Femminile: i motivi dietro alla sua presenza

Giorgio Furlani e Maikel Oettle, dirigenti del Milan
L'amministratore delegato del Milan Giorgio Furlani è stato avvistato all’Allianz Cloud: tra networking sportivo e strategie che vanno oltre il calcio
Redazione PM

Presenza a sorpresa per l’amministratore delegato del Milan, Giorgio Furlani, all’Allianz Cloud di Milano in occasione di gara 4 della finale di volley femminile tra Milano e Conegliano. Il dirigente rossonero era accompagnato dal Commercial Director Maikel Oettle e ha assistito all’incontro in forma privata. Al momento non risultano interessi ufficiali del club nel mondo della pallavolo, ma la sua partecipazione non è passata inosservata.

Se da un lato non si può escludere una semplice passione sportiva, dall’altro il profilo di Furlani porta a ipotizzare un possibile lavoro di networking. L'obiettivo potrebbe essere quello di ampliare il raggio d’azione del club rossonero nel panorama sportivo milanese.

LEGGI ANCHE

Tra networking e strategia RedBird

—  

Non è la prima volta che il CEO rossonero viene avvistato in contesti extra-calcistici. Nelle scorse settimane Furlaniaveva assistito a Openjobmetis Varese-Sassari, riaccendendo le voci su potenziali sinergie tra il club biancorosso e il fondo RedBird in ottica progetto NBA Europe.

In un periodo in cui il suo operato è stato oggetto di critiche, tra accuse di scarsa fiducia nel progetto tecnico di Allegri e presunte limitazioni al lavoro di Tare, Furlani continua a muoversi nel solco della linea dettata da Gerry Cardinale. Conti in ordine e visione strategica di lungo periodo. La sua presenza all’Allianz Cloud potrebbe rientrare proprio in questa logica. Una missione per consolidare la rete di rapporti del Milan nel sistema sportivo cittadino.

Leggi anche
Milan, le notizie top di oggi: spunta Koné. Concorrenza spagnola per Gila. Si apre uno spiraglio...
Verso Milan-Juventus, l’infermeria di Spalletti: le condizioni di Yildiz, Thuram e Holm

© RIPRODUZIONE RISERVATA