L'amministratore delegato del Milan Giorgio Furlani è stato avvistato all’Allianz Cloud: tra networking sportivo e strategie che vanno oltre il calcio

Presenza a sorpresa per l’amministratore delegato del Milan, Giorgio Furlani, all’Allianz Cloud di Milano in occasione di gara 4 della finale di volley femminile tra Milano e Conegliano. Il dirigente rossonero era accompagnato dal Commercial Director Maikel Oettle e ha assistito all’incontro in forma privata. Al momento non risultano interessi ufficiali del club nel mondo della pallavolo, ma la sua partecipazione non è passata inosservata.