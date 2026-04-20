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Diddi: “Milan ormai seconda squadra di Milano. Finché ci sarà Furlani non vincerà niente”

Le parole di Luca Diddi sul Milan e su Furlani
L'opinionista sportivo Luca Diddi ha speso parole molto dure nei confronti del Milan, sottolineando alcuni dati rispetto all'Inter
Redazione

Luca Diddi, ex match analyst di Verona e Carpi, oggi opinionista calcistico, si è espresso con parole forti sul Milan facendo un confronto con l'Inter negli ultimi 20 anni. Ecco, le sue parole durante l'ultima puntata del podcast 'Calcio Selvaggio'.

"Da circa 20 anni è la seconda squadra di Milan. Non lo dico io, lo dicono i numeri. Nel 2006 l'Inter aveva 13 Scudetti, il Milan 17. 20 anni dopo, considerando tutte le competizioni, il Milan ha vinto 4 trofei, l'Inter 20. Possiamo dire che l'Inter si è evoluta, il Milan no. Fino a quando l'amministratore delegato del Milan sarà Furlani, il Diavolo non vincerà mai nulla e arriverà secondo all'Inter, a meno di un miracolo sportivo come successo nell'anno dello Scudetto. Quando prendi un ds come Igli Tare e un allenatore come Massimiliano Allegri, ti presenti a Milanello quando arrivano e gli consegni le chiavi di casa. Quando vai a interferire con le scelte di mercato hai fatto dei danni, perché gestito da persone non competenti".

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Diddi ha aggiunto: "Ricordiamoci sempre che il Milan a dicembre era primo in classifica. Max Allegri va dalla società e gli dice: 'Qua abbiamo l'immensa fortuna di competere per provare a vincere lo Scudetto' e poi gli dà delle linee guida alla società: 'Mi serve un difensore centrale forte e un attaccante vero perché io voglio provare a vincere, sono primo!'. Poi gli hanno preso Fullkrug che era l'unico gratis. Quindi si critica Max Allegri quando lui era primo in classifica e aveva capito dove si andava a finire. Lo aveva detto alla società, non gli hanno questi giocatori e ora Allegri sta portando una nave che perde acqua da tutte le parti al porto salva".

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