Diddi ha aggiunto: "Ricordiamoci sempre che il Milan a dicembre era primo in classifica. Max Allegri va dalla società e gli dice: 'Qua abbiamo l'immensa fortuna di competere per provare a vincere lo Scudetto' e poi gli dà delle linee guida alla società: 'Mi serve un difensore centrale forte e un attaccante vero perché io voglio provare a vincere, sono primo!'. Poi gli hanno preso Fullkrug che era l'unico gratis. Quindi si critica Max Allegri quando lui era primo in classifica e aveva capito dove si andava a finire. Lo aveva detto alla società, non gli hanno questi giocatori e ora Allegri sta portando una nave che perde acqua da tutte le parti al porto salva".