Programma differenziato anche per Khephren Thuram, alle prese con un fastidio muscolare, e per Emil Holm. Quest’ultimo era uscito all’intervallo contro il Bologna: gli esami hanno escluso lesioni, ma lo staff medico continuerà a monitorarlo quotidianamente.
Situazioni da seguire con attenzione per Spalletti, che potrebbe arrivare a San Siro con qualche incertezza di formazione. Per il Milan, uno scenario da valutare con interesse, in una partita che può indirizzare in modo deciso la volata europea.
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