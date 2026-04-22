La Juventus ha iniziato la preparazione in vista della delicata trasferta contro il Milan, in programma domenica sera alle 20:45 a San Siro. Una sfida che pesa in maniera significativa nella corsa alla prossima Champions League: i bianconeri sono attualmente quarti, a tre punti dai rossoneri e con un margine di cinque lunghezze sul Como. Facciamo il punto sulle condizioni degli infortunati di Luciano Spalletti.