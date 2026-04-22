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Verso Milan-Juventus, l’infermeria di Spalletti: le condizioni di Yildiz, Thuram e Holm

Kephren Thuram e Kenan Yildiz, giocatori Juventus
In vista di Milan-Juventus, Spalletti valuta le condizioni di Yildiz, Thuram e Holm: possibili assenze pesanti per il match di San Siro
Redazione PM

La Juventus ha iniziato la preparazione in vista della delicata trasferta contro il Milan, in programma domenica sera alle 20:45 a San Siro. Una sfida che pesa in maniera significativa nella corsa alla prossima Champions League: i bianconeri sono attualmente quarti, a tre punti dai rossoneri e con un margine di cinque lunghezze sul Como. Facciamo il punto sulle condizioni degli infortunati di Luciano Spalletti.

Milan-Juventus: Yildiz osservato speciale, lavoro a parte per Thuram e Holm

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Tra i casi più delicati c’è quello di Kenan Yildiz. Il talento turco convive da tempo con un’infiammazione al ginocchio sinistro, problema che nell’ultima gara contro il Bologna lo aveva costretto a partire dalla panchina. Anche nell’allenamento odierno il classe 2005 ha svolto un lavoro personalizzato, segnale di una gestione prudente in vista del big match.

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Programma differenziato anche per Khephren Thuram, alle prese con un fastidio muscolare, e per Emil Holm. Quest’ultimo era uscito all’intervallo contro il Bologna: gli esami hanno escluso lesioni, ma lo staff medico continuerà a monitorarlo quotidianamente.

Situazioni da seguire con attenzione per Spalletti, che potrebbe arrivare a San Siro con qualche incertezza di formazione. Per il Milan, uno scenario da valutare con interesse, in una partita che può indirizzare in modo deciso la volata europea.

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