Mentre Massimiliano Allegri e la squadra preparano lo scontro diretto contro la Juventus, in programma a San Siro domenica prossima alle 20:45, la dirigenza del Milan continua a lavorare per rinforzare la rosa in vista della prossima stagione. A poco più di due mesi dall'apertura del calciomercato estivo, diverse fonti iniziano a parlare delle possibili operazioni che il club rossonero sta portando avanti sotto traccia da diversi mesi. Ecco le migliori notizie raccolte dal sito PianetaMilan.it nella giornata di oggi, mercoledì 22 aprile 2026.
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Milan, le notizie top di oggi: spunta Koné. Concorrenza spagnola per Gila. Si apre uno spiraglio per Vlahovic
Da Ismael Koné a Mario Gila, passando per Dusan Vlahovic e Leon Goretzka: si infiamma il calciomercato del Milan. Le migliori notizie di oggi, mercoledì 22 aprile 2026