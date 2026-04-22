Sul perché nessuno abbia ancora parlato: "Perché dietro a questo progetto ci sono delle clausole di riservatezza che siamo obbligati a rispettare. Si sono lette anche tante castronerie e alcuni commenti di persone che non hanno evidentemente ben chiaro quanto tutti noi abbiamo a cuore la Pallacanestro Varese, la città di Varese, gli investimenti che stiamo facendo su Varese, il fatto che abbiamo ricreato a costi altissimi il nostro settore giovanile (dove oggi ci sono 450 ragazzi) e il rispetto che abbiamo per questa storia lunga 80 anni: tutto questo fa parte di una serie di condizioni senza le quali non ci saremmo nemmeno seduti a discutere di NBA Europe.