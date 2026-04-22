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Progetto NBA Europe, il vice presidente di Varese: “Cardinale ha scelto noi per come gestiamo la società”

Gerry Cardinale, proprietario Milan
Paolo Perego, vicepresidente della Pallacanestro Varese, ha fatto il punto sulle richieste di Gerry Cardinale per il progetto NBA Europe: ecco le sue parole
Redazione PM

Nelle ultime settimane si rincorrono voci che parlano di una possibile alleanza tra RedBird e Varese per il progetto NBA Europe. Gerry Cardinale, proprietario del Milan, avrebbe avviato dei dialoghi con la società biancorossa per tastare il terreno e valutare la fattibilità dell'operazione.

NBA Europe, Paolo Perego conferma i contatti con RedBird

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A confermare le voci è stato Paolo Perego, vicepresidente della Pallacanestro Varese. Di seguito, un estratto del suo intervento durante 'L'Ultima Contesa', podcast a cura della redazione di 'Varesenoi.it'.

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Sul perché nessuno abbia ancora parlato: "Perché dietro a questo progetto ci sono delle clausole di riservatezza che siamo obbligati a rispettare. Si sono lette anche tante castronerie e alcuni commenti di persone che non hanno evidentemente ben chiaro quanto tutti noi abbiamo a cuore la Pallacanestro Varese, la città di Varese, gli investimenti che stiamo facendo su Varese, il fatto che abbiamo ricreato a costi altissimi il nostro settore giovanile (dove oggi ci sono 450 ragazzi) e il rispetto che abbiamo per questa storia lunga 80 anni: tutto questo fa parte di una serie di condizioni senza le quali non ci saremmo nemmeno seduti a discutere di NBA Europe.

Sul perché ha scelto Varese: "Per come gestiamo la società, indipendentemente da dove siamo oggi dal punto di vista sportivo, e per tutto ciò che abbiamo costruito, che costituisce un’ottima base verso il futuro e permette di non partire da zero. Quello che succederà, però, al momento non solo non lo sappiamo noi: non lo sa nessuno”

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