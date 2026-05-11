"Tare ha cercato di tranquillizzare i tifosi dicendo che Modric è fondamentale e mostrandosi fiducioso, ma bisogna fare una riflessione profonda sul progetto sportivo. Modric chiedeva delle garanzie, per cui bisognerà capire come terminerà la stagione. Entrare in Champions è fondamentale per dare continuità insieme".

Il paradosso di Modric

Il paradosso del Milan oggi è tutto qui: un fuoriclasse di 40 anni che corre più dei ventenni, ma che non può accettare di chiudere la carriera nell'anonimato dell'Europa League. Le 'garanzie' chieste da Modric, di cui parla Moretto, non sono solo economiche: Luka vuole un Milan all'altezza della sua storia. Come tutti noi. Perderlo sarebbe una mancanza incredibile. Non lo diciamo noi, ma i fatti. Il suo rendimento è sempre stato TOP quest'anno, mentre il suo peso nello spogliatoio è determinante anche oggi che è indisponibile e la squadra in difficoltà. Da Milanello ci raccontano di un giocatore sempre coinvolto e positivo, in versione motivatore in questi giorni. Perderlo vorrebbe dire perdere un faro, sia in campo che fuori. In una squadra dalla scarsa personalità sarebbe il peccato più grande. Non siete d'accordo?