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Milan, rinnovo Modric appeso a un filo. Moretto: “Chiede delle garanzie” | Calciomercato

Luka Modric, centrocampista Milan
Calciomercato, la sconfitta contro l'Atalanta rimette in discussione il rinnovo di Modric con il Milan: le ultime novità da Matteo Moretto
Redazione PM

Il finale di stagione del Milan si è improvvisamente trasformato in un pericoloso cammino a ostacoli. Dopo aver mantenuto il quarto posto per quasi tutta l'annata, accumulando un vantaggio che dalla 27ª alla 30ª giornata toccava quota 9 punti, il recente tracollo ha rimesso tutto in discussione. Con due sconfitte consecutive e un bilancio di cinque ko nelle ultime otto gare, la squadra di Massimiliano Allegri si ritrova ora in quarta con 67 punti, a pari merito con la Roma (ma sopra per il vantaggio negli scontri diretti) e con soli due punti di vantaggio sul Como. In questo scenario di incertezza, a traballare non sono solo le posizioni di tecnico e dirigenza, ma anche il futuro dei giocatori, primo su tutti Luka Modric.

Champions decisiva: il bivio del fuoriclasse croato

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Arrivato la scorsa estate a parametro zero dal Real Madrid, Modric è diventato subito il leader tecnico della squadra. Tuttavia, il suo contratto prevede un'opzione di rinnovo per un altro anno non ancora attivata. Il fuoriclasse croato non ha ancora sciolto le riserve e la sensazione è che la partecipazione alla prossima Champions League sia la condizione imprescindibile per la sua permanenza. Senza l'accesso all'Europa che conta, il progetto sportivo rossonero perderebbe quell'appeal  necessario per convincere un campione del suo calibro a legarsi ancora al club per la stagione 2026/27.

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Le parole di Matteo Moretto sul rinnovo

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Sulla delicata questione è intervenuto Matteo Moretto, esperto di calciomercato, che nel consueto appuntamento sul canale YouTube di Fabrizio Romano ha fatto chiarezza sulle intenzioni di Luka Modric:

"Tare ha cercato di tranquillizzare i tifosi dicendo che Modric è fondamentale e mostrandosi fiducioso, ma bisogna fare una riflessione profonda sul progetto sportivo. Modric chiedeva delle garanzie, per cui bisognerà capire come terminerà la stagione. Entrare in Champions è fondamentale per dare continuità insieme".

Il paradosso di Modric

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Il paradosso del Milan oggi è tutto qui: un fuoriclasse di 40 anni che corre più dei ventenni, ma che non può accettare di chiudere la carriera nell'anonimato dell'Europa League. Le 'garanzie' chieste da Modric, di cui parla Moretto, non sono solo economiche: Luka vuole un Milan all'altezza della sua storia. Come tutti noi. Perderlo sarebbe una mancanza incredibile. Non lo diciamo noi, ma i fatti. Il suo rendimento è sempre stato TOP quest'anno, mentre il suo peso nello spogliatoio è determinante anche oggi che è indisponibile e la squadra in difficoltà. Da Milanello ci raccontano di un giocatore sempre coinvolto e positivo, in versione motivatore in questi giorni. Perderlo vorrebbe dire perdere un faro, sia in campo che fuori. In una squadra dalla scarsa personalità sarebbe il peccato più grande. Non siete d'accordo?

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