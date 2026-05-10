Sul futuro di Modric e il centrocampo con Jashari e Ricci: “La sua assenza in campo è importante per la squadra, però la sua presenza è devastante: tutti i giorni, da mattina a sera, sta con la squadra. Anche adesso in spogliatoio cerca di spronarli, è una figura importante per questa squadra. Sono fiducioso che Luka continuerà il suo percorso col Milan anche nella prossima stagione