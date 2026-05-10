Sulla contestazione dei tifosi: “I tifosi hanno ragione ad esprimere il loro pensiero. L’importante è che siamo tutti uniti soprattutto in questo momento, è fondamentale chiudere questo percorso iniziato in questa stagione. Dobbiamo cercare di non ripetere gli errori fatti nel passato. Una prestazione come quella di Sassuolo ti lascia molto rammarico, veniamo da una settimana molto pesante e sentita. Siamo convinti tutti che stasera la squadra darà una risposta importante”.
Quanto determina per il futuro del progetto Allegri-Tare la qualificazione in Champions? “È fondamentale, ma non per me. Per tutto l’ambiente: società, tifosi, la storia di questo club. Abbiamo fatto una stagione importante, le ultime sei settimane ci siamo fermati e abbiamo rallentato ma abbiamo il destino nelle nostre mani. Dobbiamo dare una risposta importante. La partecipazione in Champions per questa società è fondamentale: non solo a livello economico ma anche per quello sportivo”
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