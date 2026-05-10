PIANETAMILAN stagione serie a news e risultati Milan-Atalanta, Tare: “Modric? Fiducioso che continuerà con noi. Contestazione? I tifosi hanno ragione”

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Milan-Atalanta, Tare: “Modric? Fiducioso che continuerà con noi. Contestazione? I tifosi hanno ragione”

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Prima di Milan-Atalanta, partita della 36^ giornata della Serie A 2025-2026 che si svolgerà alle ore 20:45 allo stadio San Siro, ha parlato a ‘DAZN’ Igli Tare, dirigente rossonero
Alessia Scataglini
Alessia Scataglini

Prima di Milan-Atalanta, partita della 36^ giornata della Serie A 2025-2026, ha parlato a 'DAZN' Igli Tare, direttore sportivo dei rossoneri. La partita inizierà alle ore 20:45 presso lo stadio 'San Siro' di Milano.

Sul futuro di Modric e il centrocampo con Jashari e Ricci: “La sua assenza in campo è importante per la squadra, però la sua presenza è devastante: tutti i giorni, da mattina a sera, sta con la squadra. Anche adesso in spogliatoio cerca di spronarli, è una figura importante per questa squadra. Sono fiducioso che Luka continuerà il suo percorso col Milan anche nella prossima stagione

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Sulla contestazione dei tifosi: “I tifosi hanno ragione ad esprimere il loro pensiero. L’importante è che siamo tutti uniti soprattutto in questo momento, è fondamentale chiudere questo percorso iniziato in questa stagione. Dobbiamo cercare di non ripetere gli errori fatti nel passato. Una prestazione come quella di Sassuolo ti lascia molto rammarico, veniamo da una settimana molto pesante e sentita. Siamo convinti tutti che stasera la squadra darà una risposta importante”.

Quanto determina per il futuro del progetto Allegri-Tare la qualificazione in Champions? “È fondamentale, ma non per me. Per tutto l’ambiente: società, tifosi, la storia di questo club. Abbiamo fatto una stagione importante, le ultime sei settimane ci siamo fermati e abbiamo rallentato ma abbiamo il destino nelle nostre mani. Dobbiamo dare una risposta importante. La partecipazione in Champions per questa società è fondamentale: non solo a livello economico ma anche per quello sportivo”

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