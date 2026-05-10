PIANETAMILAN stagione serie a news e risultati De Winter suona la carica: “Abbiamo avuto il messaggio di dare il massimo”

MILAN-ATALANTA

De Winter suona la carica: “Abbiamo avuto il messaggio di dare il massimo”

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Prima di Milan-Atalanta, partita della 36^ giornata della Serie A 2025-2026 che si svolgerà alle ore 20:45 allo stadio San Siro, ha parlato a ‘Milan TV’ Koni De Winter, giocatore rossonero
Emiliano Guadagnoli
Emiliano Guadagnoli Redattore 

In campo Milan-Atalanta per la partita della 36^ giornata della Serie A 2025-2026. Prima del fischio iniziale ha parlato a 'Milan TV' Koni De Winter, giocatore rossonero. La partita inizierà alle ore 20:45 presso lo stadio 'San Siro' di Milano.

Momento decisivo della stagione in un periodo non semplice: "Abbiamo avuto il messaggio di dare il massimo, di fare di più per il compagno. Cerchiamo di farlo questa sera. Siamo uniti, siamo compatti e lavoriamo di squadra. Bisogna dare tutti di più e uscire con tre punti".

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