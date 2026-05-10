PIANETAMILAN stagione serie a news e risultati Milan, De Winter pre Atalanta: “Ci siamo dati una spinta in più come gruppo”

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Milan, De Winter pre Atalanta: “Ci siamo dati una spinta in più come gruppo”

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Prima di Milan-Atalanta, partita della 36^ giornata della Serie A 2025-2026 che si svolgerà alle ore 20:45 allo stadio San Siro, ha parlato a ‘DAZN’ Koni De Winter, giocatore rossonero
Alessia Scataglini
Alessia Scataglini

Prima di Milan-Atalanta, partita della 36^ giornata della Serie A 2025-2026, ha parlato a 'DAZN' Koni De Winter, giocatore rossonero. La partita inizierà alle ore 20:45 presso lo stadio 'San Siro' di Milano.

Milan, parla De Winter

Che settimana è stata?

“Abbiamo lavorato come ogni settimana, ci siamo dati una spinta in più come gruppo, ci siamo detti di fare una corsa in più per il compagno, quello che avevamo ad inizio stagione ma che ora abbiamo un po’ perso”.

Il mister è stato più psicologo quindi? “No, ha fatto tutto come ha fatto sempre”.

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