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SERIE A

Como in Europa: Douvikas stende il Verona. Lariani in piena corsa Champions

Anastasios Douvikas attaccante Como
Un gol di Tasos Douvikas al 71' ha permesso al Como di espugnare il 'Bentegodi' di Verona: il sogno Champions League per la compagine di Cesc Fàbregas può continuare. Intanto, però, i lariani sono certi di giocare in Europa l'anno venturo
Daniele Triolo Redattore 

Il Como di Cesc Fàbregas ha scritto la storia: espugnando il 'Bentegodi' di Verona (1-0) con un gol di Anastasios Douvikas al 71' i lariani si sono qualificati, aritmeticamente, per la prima volta nella loro storia, alle coppe europee. Una vera e propria impresa, quella firmata dalla compagine lombarda, protagonista di un campionato di Serie A di vertice.

È bastato, al Como, un gol di Douvikas, al suo 13esimo centro in questo torneo, per cogliere tre punti contro la squadra di Paolo Sammarco, già matematicamente retrocessa da un paio di settimana, ma autrice di un'ottima partita. La certezza è che il Como, a due giornate dal termine del campionato, giocherà in Europa nella stagione 2026-2027.

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Se sarà Conference League, Europa League o addirittura Champions League, però, lo si vedrà alla fine dei giochi. Con 65 punti conquistati in 36 partite, infatti, i lariani possono insidiare il terzo e il quarto posto in classifica, attualmente appannaggio di Juventus (68) e Milan (67, con la partita contro l'Atalanta in programma questa sera a 'San Siro') e soffiare, 'last minute' un posto in Champions ad una delle grandi del nostro calcio.

Con la Roma di Gian Piero Gasperini, nel mezzo a quota 64 punti e impegnata oggi alle ore 18:00 a Parma, pronta ad inserirsi nella lotta. Un torneo, insomma, da vivere fino alla fine con intensità.

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