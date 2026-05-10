Verona-Como, gol di Douvikas: lariani in Europa. E per la Champions ...—
Se sarà Conference League, Europa League o addirittura Champions League, però, lo si vedrà alla fine dei giochi. Con 65 punti conquistati in 36 partite, infatti, i lariani possono insidiare il terzo e il quarto posto in classifica, attualmente appannaggio di Juventus (68) e Milan (67, con la partita contro l'Atalanta in programma questa sera a 'San Siro') e soffiare, 'last minute' un posto in Champions ad una delle grandi del nostro calcio.
Con la Roma di Gian Piero Gasperini, nel mezzo a quota 64 punti e impegnata oggi alle ore 18:00 a Parma, pronta ad inserirsi nella lotta. Un torneo, insomma, da vivere fino alla fine con intensità.
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