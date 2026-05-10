Un gol di Tasos Douvikas al 71' ha permesso al Como di espugnare il 'Bentegodi' di Verona: il sogno Champions League per la compagine di Cesc Fàbregas può continuare. Intanto, però, i lariani sono certi di giocare in Europa l'anno venturo

Il Como di Cesc Fàbregas ha scritto la storia: espugnando il 'Bentegodi' di Verona (1-0) con un gol di Anastasios Douvikas al 71' i lariani si sono qualificati, aritmeticamente, per la prima volta nella loro storia, alle coppe europee. Una vera e propria impresa, quella firmata dalla compagine lombarda, protagonista di un campionato di Serie A di vertice.