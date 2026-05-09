Da Atalanta ad Atalanta: il futuro di Santiago Giménez al Milan sembra legato proprio alla Dea. La partita del girone d'andata contro i bergamaschi fu l'ultima giocata dal messicano prima dello stop e poi l'operazione alla caviglia. Domani, proprio contro l'Atalanta, l'ex Feyenoord potrebbe tornare in campo da titolare per la prima volta dopo il rientro dall'operazione. Massimiliano Allegri, infatti, sembra volere puntare sulla coppia formata dal messicano e da Pulisic per fare ripartire l'attacco del Milan, che sta facendo tantissima fatica. Questi i numeri dei rossoneri nelle ultime sette partite in Serie A: 7 punti conquistati sui 21 disponibili, con 4 gol segnati e 9 gol subiti.
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Milan, riecco Giménez: di nuovo titolare per i rossoneri. Con lui dal primo minuto numeri sorprendenti
Milan, ecco perché Allegri punta su Giménez
In generale è proprio l'attacco a fare fatica, con i gol degli attaccanti che latitano: Leão non segna da Cremonese-Milan di inizio marzo, Pulisic non ha proprio segnato nel 2026. Füllkrug ha trovato la rete solo una volta in stagione contro il Lecce, mentre Nkunku non segna da Bologna-Milan di inizio febbraio. Ecco perché l'allenatore proverà a cambiare qualcosa puntando su Santiago Giménez. Per il numero '7' rossonero pochi minuti in campo da quando è tornato a disposizione di Allegri: 98 minuti in 6 partite. Molto pochi. Anche il messicano sta facendo enorme fatica a trovare la rete: le ultime reti in Serie A sono di maggio 2025 dove segnò una doppietta importante contro il Bologna. Però va detto che con il messicano in campo, il Milan ha giocato il miglior calcio della gestione Allegri, nello specifico con Pulisic al suo fianco. Nella prima parte di stagione, infatti, Leão non è stato a disposizione per la lesione al polpaccio subita contro il Bari in Coppa Italia. Il Diavolo volava per punti e anche bellezza di calcio. Forse Allegri punta proprio a ritrovare quello smalto visto con Santiago Giménez in campo. 2.88 di XG (gol attesi) per il messicano in stagione e solo 8 partite giocate da titolare: 5 gare vinte, una sconfitta e due pareggi con il messicano titolare con 14 gol segnati per il Milan (dati Sofascore).
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