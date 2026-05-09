In generale è proprio l'attacco a fare fatica, con i gol degli attaccanti che latitano: Leão non segna da Cremonese-Milan di inizio marzo, Pulisic non ha proprio segnato nel 2026. Füllkrug ha trovato la rete solo una volta in stagione contro il Lecce, mentre Nkunku non segna da Bologna-Milan di inizio febbraio. Ecco perché l'allenatore proverà a cambiare qualcosa puntando su Santiago Giménez. Per il numero '7' rossonero pochi minuti in campo da quando è tornato a disposizione di Allegri: 98 minuti in 6 partite. Molto pochi. Anche il messicano sta facendo enorme fatica a trovare la rete: le ultime reti in Serie A sono di maggio 2025 dove segnò una doppietta importante contro il Bologna. Però va detto che con il messicano in campo, il Milan ha giocato il miglior calcio della gestione Allegri, nello specifico con Pulisic al suo fianco. Nella prima parte di stagione, infatti, Leão non è stato a disposizione per la lesione al polpaccio subita contro il Bari in Coppa Italia. Il Diavolo volava per punti e anche bellezza di calcio. Forse Allegri punta proprio a ritrovare quello smalto visto con Santiago Giménez in campo. 2.88 di XG (gol attesi) per il messicano in stagione e solo 8 partite giocate da titolare: 5 gare vinte, una sconfitta e due pareggi con il messicano titolare con 14 gol segnati per il Milan (dati Sofascore).