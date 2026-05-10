Sul valzer dei direttori sportivi: "Durante l'estate si parlerà tanto di direttori sportivi. Abbiamo raccontato di Cristiano Giuntoli direzione Atalanta. Da capire i prossimi passaggi di Tony D'amico, che tra Verona e Atalanta ha fatto cose importanti".

i è alla ricerca di un esterno offensivo, ma fare nomi di obiettivi quando ancora non si sa né se rimane Manna come direttore sportivo e né se Antonio Conte sarà in panchina anche in vista della prossima stagione. Prima di andare ad attaccare il mercato deve fare i conti con la propria organizzazione interna. Oggi tra Leao e il Napoli non c'è nulla. Sarà un'estate di cambiamenti al Milan, sia per quanto riguarda la dirigenza, sia per quanto riguarda i giocatori. Non mi sento di escludere che Leao possa lasciare il Milan a fine stagione".