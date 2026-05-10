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Calciomercato Milan, Leao al Napoli? Romano fa chiarezza: “Sarà un’estate di cambiamenti”

Rafael Leao, attaccante AC Milan
Il futuro di Rafael Leao resta appeso a un filo sottilissimo: resta al Milan, passa al Napoli o vola all'estero? Le ultime da Fabrizio Romano
Redazione PM

Nelle ultime ore è circolata una clamorosa indiscrezione riguardante un presunto interesse del Napoli nei confronti di Rafael Leao.Il futuro dell'attaccante portoghese è senz'altro in bilico, ma l'ipotesi di un trasferimento in azzurro è da subito sembrata una speculazione più che un vero e proprio rumor di calciomercato. Tuttavia, le voci di questi giorni sono bastate ad accendere l'entusiasmo dei tifosi partenopei, che avrebbero gradito l'eventuale acquisto del numero 10 rossonero.

Calciomercato Milan, Romano sul presunto interesse del Napoli per Leao

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A fare chiarezza, come al solito, ci ha pensato Fabrizio Romano. Dopo aver commentato il "valzer dei direttori sportivi", il noto esperto di calciomercato ha smentito le voci di un possibile trasferimento di Leao al Napoli, spiegando come al momento non ci sia nulla di concreto. Di seguito, un estratto delle sue parole nell'ultimo video pubblicato sul proprio canale Youtube

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Sul valzer dei direttori sportivi:"Durante l'estate si parlerà tanto di direttori sportivi. Abbiamo raccontato di Cristiano Giuntoli direzione Atalanta. Da capire i prossimi passaggi di Tony D'amico, che tra Verona e Atalanta ha fatto cose importanti".

i è alla ricerca di un esterno offensivo, ma fare nomi di obiettivi quando ancora non si sa né se rimane Manna come direttore sportivo e né se Antonio Conte sarà in panchina anche in vista della prossima stagione. Prima di andare ad attaccare il mercato deve fare i conti con la propria organizzazione interna. Oggi tra Leao e il Napoli non c'è nulla. Sarà un'estate di cambiamenti al Milan, sia per quanto riguarda la dirigenza, sia per quanto riguarda i giocatori. Non mi sento di escludere che Leao possa lasciare il Milan a fine stagione".

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