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Calciomercato Milan, Romano svela quale potrebbe essere il futuro di Nkunku

Christopher Nkunku, attaccante AC Milan, potrebbe andare via nel calciomercato estivo 2026
Arrivato dal Chelsea nel calciomercato estivo 2025 per 42 milioni di euro, bonus inclusi, l'attaccante francese Christopher Nkunku - classe 1997 - ha deluso le aspettative nel suo primo anno al Milan. Andrà via? Ne parla l'esperto Fabrizio Romano
Daniele Triolo Redattore 

Giunto al Milan dal Chelsea nel calciomercato estivo 2025 per 37 milioni di euro, più 5 di bonus e una percentuale sulla futura rivendita, l'attaccante francese Christopher Nkunku - classe 1997 - ha deluso le aspettative. In 1.346' giocati in 32 presenze tra Serie A, Coppa Italia e Supercoppa Italiana, infatti, l'ex anche di RB Lipsia e PSG ha segnato appena 6 gol (di cui il 50% su calcio di rigore) e fornito 3 assist.

Un rendimento che non soddisfa il Milan. Ma, a quanto pare, neanche l'entourage di Nkunku è felice del minutaggio concesso al numero 18 rossonero in questa stagione da Massimiliano Allegri. Ne ha parlato l'esperto di calciomercato, il giornalista Fabrizio Romano, in un video pubblicato sul suo canale ufficiale su 'YouTube'. "Il Milan non ha fretta, ma l'agente del giocatore, che è Pini Zahavi ha già avviato dei contatti e dialoghi col club rossonero per capire e trovare una soluzione per Nkunku".

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Il Diavolo, quindi, sta maturando la convinzione di separarsi dall'attaccante transalpino. Ancora Romano: "Come detto, ripeto: il Milan oggi non ha fretta, ma resta aperto a trovare delle soluzioni per l'attaccante. Già in inverno, a gennaio il giocatore piaceva tanto a in Turchia e fu proprio il ragazzo a rifiutare e restare in rossonero. Il Milan ad oggi sarebbe pronto quindi a lasciare partire Nkunku in estate". A bilancio, oggi, Nkunku 'pesa' per poco meno di 30 milioni di euro: la sensazione è che per un'offerta di quella entità sarà ceduto senza troppi rimpianti.

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