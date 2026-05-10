Il Diavolo, quindi, sta maturando la convinzione di separarsi dall'attaccante transalpino. Ancora Romano: "Come detto, ripeto: il Milan oggi non ha fretta, ma resta aperto a trovare delle soluzioni per l'attaccante. Già in inverno, a gennaio il giocatore piaceva tanto a in Turchia e fu proprio il ragazzo a rifiutare e restare in rossonero. Il Milan ad oggi sarebbe pronto quindi a lasciare partire Nkunku in estate". A bilancio, oggi, Nkunku 'pesa' per poco meno di 30 milioni di euro: la sensazione è che per un'offerta di quella entità sarà ceduto senza troppi rimpianti.