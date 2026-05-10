Non c'è intesa tra il suo entourage, capitanato dal padre Milos e il club di Corso Galileo Ferraris, né sullo stipendio (la Juve vuole dimezzarglielo rispetto a questa stagione, da 12 milioni netti a 6 bonus inclusi ) né sulle commissioni e sul premio alla firma . Si arriverà ad un accordo? Lo si capirà, presumibilmente, a fine stagione.

Ma Bayern, Barcellona e Milan possono sperare di riaprire il dialogo con Vlahovic e i suoi agenti dalle parole che lo stesso numero 9 bianconero ha proferito ieri sera, nel post-partita di Lecce: "Ultime mie due partite alla Juve? Vediamo …". Il giocatore è convinto che altrove potrebbe avere una maglia da titolare e forse anche più soldi, pur non disdegnando una permanenza alla Juve, che per lui è ormai casa dal gennaio 2022.