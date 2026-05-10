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Juventus, Vlahovic segna ma non firma il rinnovo: “Ultime due partite qui? Vediamo …”. Il Milan spera

Dusan Vlahovic, attaccante Juventus, obiettivo di calciomercato del Milan per l'estate 2026
Dusan Vlahovic, centravanti serbo classe 2000, obiettivo di calciomercato del Milan, ha parlato dopo la vittoria della Juventus sul campo del Lecce con un suo gol in apertura. Spiraglio aperto per un addio ai bianconeri a fine stagione
Daniele Triolo Redattore 

Ieri sera, allo stadio 'Via del Mare' di Lecce, la Juventus di Luciano Spalletti ha vinto, 1-0, scavalcando il Milan di Massimiliano Allegri al terzo posto: 68 punti dei bianconeri contro 67 dei rossoneri, i quali, stasera, avranno l'opportunità per il contro-sorpasso in classifica nel caso in cui superino l'Atalanta a 'San Siro' nel posticipo domenicale.

La vittoria della Juventus è stata siglata da un gol, in apertura, di Dusan Vlahovic, centravanti serbo classe 2000, obiettivo di calciomercato, come noto, di Bayern Monaco, Barcellona e dello stesso Milan. L'ex Fiorentina, infatti, è in scadenza di contratto e, ad oggi, non ha ancora firmato il rinnovo di contratto con la 'Vecchia Signora'.

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Non c'è intesa tra il suo entourage, capitanato dal padre Milos e il club di Corso Galileo Ferraris, né sullo stipendio (la Juve vuole dimezzarglielo rispetto a questa stagione, da 12 milioni netti a 6 bonus inclusi) né sulle commissioni e sul premio alla firma. Si arriverà ad un accordo? Lo si capirà, presumibilmente, a fine stagione.

Ma Bayern, Barcellona e Milan possono sperare di riaprire il dialogo con Vlahovic e i suoi agenti dalle parole che lo stesso numero 9 bianconero ha proferito ieri sera, nel post-partita di Lecce: "Ultime mie due partite alla Juve? Vediamo …". Il giocatore è convinto che altrove potrebbe avere una maglia da titolare e forse anche più soldi, pur non disdegnando una permanenza alla Juve, che per lui è ormai casa dal gennaio 2022.

In ottica qualificazione Champions, poi, Vlahovic ha concluso dicendo: Dobbiamo alzare ancora di più l’asticella. Abbiamo tutto nelle nostre mani, dobbiamo essere concentrati e vincere le prossime due partite. Ci giochiamo tantissimo".

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