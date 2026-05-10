Il prossimo lunedì 29 giugno si inaugurerà il calciomercato estivo 2026 e il Milan è atteso da una sessione pirotecnica, in entrata e in uscita: tanti arrivi all'orizzonte, qualche partenza in programma, nomi nuovi - come quello di Leon Avdullahu - che spuntano in accostamento al club di Via Aldo Rossi. Ma come stanno davvero le cose? Analizziamo la situazione in casa rossonera, mentre la stagione 2025-2026 volge al termine, con le ultime notizie delle quali siamo entrati in possesso.