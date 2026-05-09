La candidatura di D’Amico non è casuale. Il dirigente ha costruito negli ultimi anni un’Atalanta competitiva e sostenibile, in linea con la filosofia societaria rossonera. Un profilo considerato coerente con la strategia del club, ma la situazione è tutt’altro che semplice. Secondo quanto riferito da Fabrizio Romano, Cristiano Giuntoli sarebbe vicino a diventare il nuovo direttore sportivo dell’Atalanta, tornando operativo dopo l’esperienza non fortunata alla Juventus. Questo vuol dire soltanto una cosa: il club bergamasco saluterà D’Amico al termine della stagione. Ma la partita non si gioca soltanto tra Milano e Bergamo.

L’inserimento della Roma e il nodo Massara

In questo scenario si inserisce anche la Roma. Come riportato da 'Sky Sport', anche il club giallorosso starebbe pensando proprio a D’Amico per sostituire Frederic Massara. L’ex dirigente rossonero, protagonista dello scudetto 2022 insieme a Paolo Maldini e Stefano Pioli, avrebbe rapporti minimi con la società e potrebbe lasciare a breve. A favore dell’opzione Roma pesa il rapporto tra D’Amico e Gian Piero Gasperini, con cui ha lavorato a Bergamo ottenendo risultati significativi tra il 2022 e il 2025. Un legame che potrebbe orientare la scelta del dirigente.