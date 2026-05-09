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Il valzer dei DS: Milan, tieni Tare o prendi D’Amico? Ecco cosa c’entrano Giuntoli, Massara e la Roma

Cristiano Giuntoli e Igli Tare
Il Milan riflette sul futuro del proprio direttore sportivo Igli Tare, mentre D'Amico e Giuntoli muovono il mercato: intreccio con Atalanta e Roma
Redazione PM

Un vero e proprio terremoto dirigenziale sta scuotendo la Serie A. I vertici di diversi club sono pronti a cambiare e un effetto domino rischia di ridisegnare gli equilibri del campionato. Al centro di questo valzer c’è anche il Milan, chiamato a decidere il proprio direttore sportivo.

La posizione di Igli Tare, arrivato la scorsa estate al posto di Antonio D’Ottavio, sarebbe infatti in bilico. Secondo quanto riportato da 'Tuttosport', il Milan avrebbe individuato in Tony D’Amico, attuale ds dell’Atalanta, il possibile sostituto. Una scelta che aprirebbe scenari a catena.

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La candidatura di D’Amico non è casuale. Il dirigente ha costruito negli ultimi anni un’Atalanta competitiva e sostenibile, in linea con la filosofia societaria rossonera. Un profilo considerato coerente con la strategia del club, ma la situazione è tutt’altro che semplice. Secondo quanto riferito da Fabrizio Romano, Cristiano Giuntoli sarebbe vicino a diventare il nuovo direttore sportivo dell’Atalanta, tornando operativo dopo l’esperienza non fortunata alla Juventus. Questo vuol dire soltanto una cosa: il club bergamasco saluterà D’Amico al termine della stagione. Ma la partita non si gioca soltanto tra Milano e Bergamo.

L’inserimento della Roma e il nodo Massara

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In questo scenario si inserisce anche la Roma. Come riportato da 'Sky Sport', anche il club giallorosso starebbe pensando proprio a D’Amico per sostituire Frederic Massara. L’ex dirigente rossonero, protagonista dello scudetto 2022 insieme a Paolo Maldini e Stefano Pioli, avrebbe rapporti minimi con la società e potrebbe lasciare a breve. A favore dell’opzione Roma pesa il rapporto tra D’Amico e Gian Piero Gasperini, con cui ha lavorato a Bergamo ottenendo risultati significativi tra il 2022 e il 2025. Un legame che potrebbe orientare la scelta del dirigente.

C'è più di un nodo da sciogliere: il Milan riflette su Tare, monitora D’Amico, l’Atalanta si cautela con Giuntoli e la Roma osserva pronta a inserirsi. Un giro di valzer che  può incidere direttamente sulla programmazione del Diavolo e sul suo futuro prossimo.

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