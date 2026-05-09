Si perché l'ex allenatore della Fiorentina ha una visione del calcio abbastanza diversa da Allegri: punta sul possesso del pallone, una difesa alta e aggressiva e vuole vincere segnando un gol in più dell'avversario, piuttosto che prenderne uno in meno. Praticamente l'opposto della filosofia calcistica di Allegri. Parlando a livello tattico cambierebbe tutto: via il 3-5-2, spazio al 4-3-3 o al 4-2-3-1. Italiano vuole il controllo del pallone, partendo da una manovra bassa dalla difesa. Servirebbe proprio un intervento pesante tra i difensori del Milan che spesso hanno dimostrato di fare fatica in una linea a 4. Parliamo ad esempio di Pavlović: pilastro della difesa a tre di Allegri, aveva sofferto tantissimo il dover difendere a tutto campo e con una difesa a quattro con Fonseca la scorsa stagione. Un aspetto che potrebbe ripetersi anche il prossimo anno con Italiano. Servirebbe poi un terzino destro di esperienza, visto che Saelemaekers è un esterno e Athekame non sembra ancora pronto. Vedremo quali saranno i piani futuri dei rossoneri.