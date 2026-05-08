"Ci sarà poi da gestire la situazione di Rafael Leão, in sospeso tra la volontà di giocare nel ruolo nel quale si è sentito più valorizzato e le attuali esigenze di squadra che lo hanno portato spesso e volentieri a fare la prima punta, con risultati troppo altalenanti per poter essere riproposti ad ampio raggio", così scrive il giornalista Longari nel suo editoriale per 'Sportitalia'. Il portoghese sta facendo tantissima fatica nel suo ruolo da prima punta nel 3-5-2 di Massimiliano Allegri: 9 gol in campionato con l'ultimo siglato contro la Cremonese nei primi giorni di marzo. Ci sono sempre più voci su una possibile cessione del numero 10 rossonero, con il Milan che potrebbe chiedere 50-60 milioni per darlo via in estate.
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Calciomercato Milan, Longari: “Gabriel Jesus proposto ai rossoneri”. Ma spuntano altri due big
Calciomercato Milan, proposto Gabriel Jesus e non solo
Il Milan lavora proprio per l'attacco in vista della nuova stagione: se dovesse restare Allegri e il suo 3-5-2, il Diavolo potrebbe anche chiudere due colpi in attacco, alla ricerca di una prima punta forte e che porti gol in area di rigore. Longari aggiorna: "Gabriel Jesus è stato proposto da quelli che sarebbero diventati i suoi nuovi agenti già a gennaio, ed è un nome che resta nei radar. Così come restano aperte le piste, troppo onerose al momento, legate alle richieste di un altro svincolato di lusso come Lewandowski, senza dimenticare la sempreverde idea Dusan Vlahović". Ricordiamo i numeri dei tre attaccanti citati in stagione: il brasiliano ha segnato 2 gol in 13 presenze in Premier League, Lewandowski 13 in campionato in 27 presenze, mentre il serbo ha giocato 16 partite in Serie A segnando 4 reti.
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