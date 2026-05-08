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Milan, Reijnders numeri preoccupanti da febbraio. E spuntano voci su un ritorno

Milan, Reijnders numeri preoccupanti da febbraio. E spuntano voci su un ritorno
Tijjani Reijnders ai margini del Manchester City: da febbraio zero presenze da titolare. Occhio alle voci di mercato sul possibile ritorno al Milan. I dettagli
Emiliano Guadagnoli
Emiliano Guadagnoli Redattore 

Il Milan, nonostante le voci e le ombre possibili sul futuro (qui le ultime novità sul direttore sportivo Igli Tare), continua a lavorare per la prossima stagione. Se i rossoneri dovessero vincere due delle ultime tre partite in stagione (contro Atalanta, Genoa e Cagliari), sarebbero qualificati matematicamente alla prossima edizione della Champions League. Con i soldi dei premi UEFA e il blasone della competizione, il mercato potrebbe essere molto importante. A centrocampo resta forte il nome di Leon Goretzka, centrocampista che si libera a zero dal Bayern Monaco.

Calciomercato Milan, voci sul ritorno di Reijnders

Occhio però alle clamorose voci su un possibile ritorno di Tijjani Reijnders: come riportato dal sito caughtoffside.com, l'olandese potrebbe lasciare il Manchester City dopo una sola stagione in Inghilterra. Sul giocatore ci sarebbe l'interesse di Arsenal, Newcastle United, Aston Villa e Milan. Potrebbe essere una situazione da tenere d'occhio nelle prossime settimane. Per ora restano indiscrezioni che, per quanto suggestive, restano di difficile realizzazione, visto il valore di Reijnders oggi. 5 gol e 2 assist in stagione in Premier League per l'olandese, che ha perso piano piano minutaggio, specialmente nel 2026. Da febbraio nessuna partita giocata da titolare e ben 7 gare restando in panchina. Come detto, però, il costo sembra molto alto per il Milan, quasi impossibile (valore di 60 milioni di euro secondo transfermarkt.it).

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