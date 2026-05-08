Occhio però alle clamorose voci su un possibile ritorno di Tijjani Reijnders: come riportato dal sito caughtoffside.com, l'olandese potrebbe lasciare il Manchester City dopo una sola stagione in Inghilterra. Sul giocatore ci sarebbe l'interesse di Arsenal, Newcastle United, Aston Villa e Milan. Potrebbe essere una situazione da tenere d'occhio nelle prossime settimane. Per ora restano indiscrezioni che, per quanto suggestive, restano di difficile realizzazione, visto il valore di Reijnders oggi. 5 gol e 2 assist in stagione in Premier League per l'olandese, che ha perso piano piano minutaggio, specialmente nel 2026. Da febbraio nessuna partita giocata da titolare e ben 7 gare restando in panchina. Come detto, però, il costo sembra molto alto per il Milan, quasi impossibile (valore di 60 milioni di euro secondo transfermarkt.it).