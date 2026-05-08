Calciomercato Milan, che flop Morata: riscatto obbligatorio, ma possibile ...

Il Milan, in estate, ha prestato tanti giocatori (qui gli ultimi aggiornamenti su tutti). Tra questi anche Alvaro Morata: l'attaccante spagnolo non ha inciso con il Milan. Preso due estati fa come possibile soluzione per l'attacco, Morata è stato prestato al Galatasaray dopo pochi mesi, con Gimenez arrivato in rossonero. In estate, poi, il classe 1992 è stato di nuovo prestato, stavolta al Como. Come ricorda 'Tuttomercatoweb', i soldi per interrompere il prestito ai turchi sono arrivati dal Milan, ma chiaramente su un investimento del Como.
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Milan, che flop Morata: riscatto obbligatorio, ma possibile addio in estate dal Como
Alvaro Morata tra riscatto e addio: il Como verserà 10 milioni al Milan, ma il suo futuro può essere già in bilico. I dettagli di calciomercato da 'Tuttomercatoweb'
Calciomercato Milan, destino in bilico per Morata—
Operazione chiusa con il Diavolo per un prestito oneroso con obbligo di riscatto costato complessivamente più di dieci milioni di euro. Dovrebbe arrivare nelle prossime settimane il comunicato ufficiale del riscatto di Morata da parte del Como. Lo spagnolo, però, potrebbe già essere in uscita, viste le difficoltà avute in questa stagione con la squadra di Cesc Fàbregas. 24 presenze in campionato e zero reti realizzate con i lariani in questa stagione di Serie A. Partito e arrivato come possibile titolare dell'attacco, Morata ora è dietro a Douvikas nelle gerarchie di Cesc Fàbregas. Come scrive 'Tuttomercatoweb', il divorzio tra lo spagnolo e il Como sembrerebbe inevitabile.
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