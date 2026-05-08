Calciomercato Milan, che flop Morata: riscatto obbligatorio, ma possibile ...

Il Milan, in estate, ha prestato tanti giocatori (qui gli ultimi aggiornamenti su tutti). Tra questi anche Alvaro Morata: l'attaccante spagnolo non ha inciso con il Milan. Preso due estati fa come possibile soluzione per l'attacco, Morata è stato prestato al Galatasaray dopo pochi mesi, con Gimenez arrivato in rossonero. In estate, poi, il classe 1992 è stato di nuovo prestato, stavolta al Como. Come ricorda 'Tuttomercatoweb', i soldi per interrompere il prestito ai turchi sono arrivati dal Milan, ma chiaramente su un investimento del Como.