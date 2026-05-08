PIANETAMILAN calciomercato news calciomercato Milan, che flop Morata: riscatto obbligatorio, ma possibile addio in estate dal Como

CALCIOMERCATO MILAN

Milan, che flop Morata: riscatto obbligatorio, ma possibile addio in estate dal Como

Calciomercato Milan, che flop Morata: riscatto obbligatorio, ma possibile ...
Alvaro Morata tra riscatto e addio: il Como verserà 10 milioni al Milan, ma il suo futuro può essere già in bilico. I dettagli di calciomercato da 'Tuttomercatoweb'
Emiliano Guadagnoli
Emiliano Guadagnoli Redattore 

Il Milan, in estate, ha prestato tanti giocatori (qui gli ultimi aggiornamenti su tutti). Tra questi anche Alvaro Morata: l'attaccante spagnolo non ha inciso con il Milan. Preso due estati fa come possibile soluzione per l'attacco, Morata è stato prestato al Galatasaray dopo pochi mesi, con Gimenez arrivato in rossonero. In estate, poi, il classe 1992 è stato di nuovo prestato, stavolta al Como. Come ricorda 'Tuttomercatoweb', i soldi per interrompere il prestito ai turchi sono arrivati dal Milan, ma chiaramente su un investimento del Como.

Calciomercato Milan, destino in bilico per Morata

—  

Operazione chiusa con il Diavolo per un prestito oneroso con obbligo di riscatto costato complessivamente più di dieci milioni di euro. Dovrebbe arrivare nelle prossime settimane il comunicato ufficiale del riscatto di Morata da parte del Como. Lo spagnolo, però, potrebbe già essere in uscita, viste le difficoltà avute in questa stagione con la squadra di Cesc Fàbregas. 24 presenze in campionato e zero reti realizzate con i lariani in questa stagione di Serie A. Partito e arrivato come possibile titolare dell'attacco, Morata ora è dietro a Douvikas nelle gerarchie di Cesc Fàbregas. Come scrive 'Tuttomercatoweb', il divorzio tra lo spagnolo e il Como sembrerebbe inevitabile.

Leggi anche
Milan, sogno Lewandowski: Tare e Allegri dicono sì, ma Furlani frena. La richiesta per lo stipendio
Milan, ribaltone societario? Schira: “Futuro di Tare in dubbio”. E spunta già il...

© RIPRODUZIONE RISERVATA