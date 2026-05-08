Calciomercato Milan, Lewandowski: ecco la richiesta. Il Diavolo si divide

Difficile ipotizzare che la dirigenza rossonera rompa il 'muro' dei 5 milioni di base per un attaccante classe 1988. Inoltre, come ricorda il quotidiano, c'è ancora il dubbio qualificazione Champions League che sposta milioni importanti per il mercato del Milan. Poi ci potrebbe essere una divisione interna sul nome di Lewandowski: Allegri è convinto che sia l'uomo giusto e Tare condivide il pensiero, ma Furlani e Moncada sarebbero più indirizzati a investire su un attaccante più giovane. Il futuro del polacco si potrebbe decidere nelle prossime settimane, ma al momento sembra molto difficile che possa sbarcare in Serie A. In stagione, Lewandowski ha segnato 13 gol in campionato e 4 in Champions League (dati Transfermarkt) e potrebbe essere un colpo veramente importante per l'attacco di Allegri. Nel 3-5-2 rossonero manca ancora una punta che possa garantire esperienza e gol importanti, tutto quello che potrebbe dare un profilo importante come quello di Lewandowski.