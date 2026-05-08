Calciomercato Milan, Lewandowski: ecco la richiesta. Il Diavolo si divide

Il Milan continua a lavorare sul mercato: nonostante le voci e i dubbi sul futuro (leggi qui le parole di Zazzaroni), non passa un giorno senza un nome accostato ai rossoneri. In attacco, Robert Lewandowski a parametro zero potrebbe essere un'occasione importante. Come scrive 'Il Corriere dello Sport', il polacco è ancora in dubbio se firmare un rinnovo annuale con il Barcellona a cifre più basse di quelle attuali (secondo Calcio e Finanza percepisce 16 milioni di euro netti a stagione), o cambiare maglia al termine del suo contratto. In Italia c'è l'interesse della Juventus e del Milan, che sarebbero alla finestra. L'agente del polacco, Zahavi è stato a Milano negli scorsi giorni parlando anche con le due squadre italiane, chiedendo una cifra importante per lo stipendio di Lewandowski: 8 milioni di euro annui. Tantissimi soldi, troppi soldi per il Milan, visto che il più pagato al momento è Rafael Leão che guadagna 5 milioni di euro a stagione più bonus.
CALCIOMERCATO MILAN
Milan, sogno Lewandowski: Tare e Allegri dicono sì, ma Furlani frena. La richiesta per lo stipendio
Calciomercato Milan, Lewandowski divide i rossoneri
Difficile ipotizzare che la dirigenza rossonera rompa il 'muro' dei 5 milioni di base per un attaccante classe 1988. Inoltre, come ricorda il quotidiano, c'è ancora il dubbio qualificazione Champions League che sposta milioni importanti per il mercato del Milan. Poi ci potrebbe essere una divisione interna sul nome di Lewandowski: Allegri è convinto che sia l'uomo giusto e Tare condivide il pensiero, ma Furlani e Moncada sarebbero più indirizzati a investire su un attaccante più giovane. Il futuro del polacco si potrebbe decidere nelle prossime settimane, ma al momento sembra molto difficile che possa sbarcare in Serie A. In stagione, Lewandowski ha segnato 13 gol in campionato e 4 in Champions League (dati Transfermarkt) e potrebbe essere un colpo veramente importante per l'attacco di Allegri. Nel 3-5-2 rossonero manca ancora una punta che possa garantire esperienza e gol importanti, tutto quello che potrebbe dare un profilo importante come quello di Lewandowski.
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