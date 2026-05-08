Calciomercato Milan, Nkunku cessione possibile: la cifra. Lewandowski ...

Come scrive 'La Gazzetta dello Sport', per Nkunku è già la seconda volta che sarà sul mercato dopo le voci a gennaio, con il francese che aveva rifiutato la Turchia per restare in rossonero. Dopo i numeri deludenti (5 gol in Serie A, l'ultimo contro il Bologna su rigore il 3 febbraio), l'ex Lipsia sarebbe pronto a lasciare il Milan in estate. Il suo agente, Pini Zahavi, è stato segnalato a Milano. Possibili anche colloqui con il Milan per Nkunku: cessione possibile, ma servono almeno 40 milioni di euro per evitare plusvalenze. Discorso Robert Lewandowski (che condivide l'agente con Nkunku): l'attaccante in scadenza di contratto con il Barcellona potrebbe piacere ai rossoneri per rinforzare il proprio attacco: secondo la rosea, la possibile opportunità Milan resterebbe tortuosa per età (37 anni) e costi di ingaggio (la richiesta potrebbe essere comunque alta).