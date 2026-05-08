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Milan, Zahavi e il destino di Nkunku e Lewandowski: ecco cosa filtra sul mercato

Calciomercato Milan, Nkunku cessione possibile: la cifra. Lewandowski ...
Calciomercato Milan, Nkunku potrebbe essere alla sue ultime tre partite con la maglia rossonera. L'attaccante francese può essere ceduto. Il punto da 'La Gazzetta dello Sport'
Emiliano Guadagnoli
Emiliano Guadagnoli Redattore 

Continuano le voci di calciomercato intorno al futuro del Milan: detto che molto potrebbe cambiare in base a come andranno le ultime partite di campionato (qualificazione in Champions League o meno), la dirigenza rossonera è già a lavoro per il futuro. Non solo acquisti, il Milan dovrebbe cedere anche alcuni giocatori presenti in rosa, tra cui Nkunku. Il francese è stato pagato 37,5 milioni più bonus dal Chelsea.

Calciomercato Milan, il punto su Nkunku e Lewandowski 

Come scrive 'La Gazzetta dello Sport', per Nkunku è già la seconda volta che sarà sul mercato dopo le voci a gennaio, con il francese che aveva rifiutato la Turchia per restare in rossonero. Dopo i numeri deludenti (5 gol in Serie A, l'ultimo contro il Bologna su rigore il 3 febbraio), l'ex Lipsia sarebbe pronto a lasciare il Milan in estate. Il suo agente, Pini Zahavi, è stato segnalato a Milano. Possibili anche colloqui con il Milan per Nkunku: cessione possibile, ma servono almeno 40 milioni di euro per evitare plusvalenze. Discorso Robert Lewandowski (che condivide l'agente con Nkunku): l'attaccante in scadenza di contratto con il Barcellona potrebbe piacere ai rossoneri per rinforzare il proprio attacco: secondo la rosea, la possibile opportunità Milan resterebbe tortuosa per età (37 anni) e costi di ingaggio (la richiesta potrebbe essere comunque alta).

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