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Milan, senza Champions League possibile rivoluzione: tutti a rischio, anche Furlani

Milan, senza Champions League rischio rivoluzione: tutti a rischio, anche Furlani
Anche Giorgio Furlani potrebbe essere a rischio nel caso in cui il Milan non dovesse entrare in Champions League. Occhio alla tsunami. Le novità da 'Tuttosport'
Emiliano Guadagnoli
Emiliano Guadagnoli Redattore 

Continuano le voci sul Milan: i rossoneri devono ancora conquistare sei punti (ultime tre di campionato contro Atalanta, Genoa e Cagliari) per avere la certezza di qualificarsi alla prossima edizione della Champions League. Come ricorda 'Tuttosport' non è solo una questione di campo e di prestigio, ma ballano la bellezza di 60 milioni di euro. Senza qualificazione, ci potrebbe essere un altro tsunami, con tanti elementi a rischio: al Milan serve continuità, e Allegri resterebbe quasi sicuramente con la Champions League, così come i big della squadra. Oltre questo, il Diavolo potrebbe tentare davvero l'assalto a giocatori importanti come Goretzka, Gila e non solo.

Milan, senza Champions League rischio rivoluzione

Senza Champions League potrebbe saltare tutto il banco: potrebbero andare via sia l'allenatore che il direttore sportivo Igli Tare, arrivato solo una stagione fa alla guida dei rossoneri. Secondo il quotidiano, già ora Tare non sarebbe del tutto sicuro di rimanere, ma la proprietà potrebbe rimettere in discussione anche l'amministratore delegato Furlani. Non solo panchina e dirigenza: senza Champions League anche i big rossoneri potrebbero salutare, come ad esempio Rabiot, Pavlović, Modrić e Maignan. Mancano sei punti per la certezza matematica della Champions League ai rossoneri: un passaggio davvero cruciale per il futuro della squadra e del progetto nato la scorsa stagione con Massimiliano Allegri e Igli Tare. Nonostante i brutti numeri delle ultime 7 giornate di Serie A (7 punti conquistati sui 21 disponibili, con 4 gol segnati e 9 gol subiti), il Diavolo è cresciuto molto in una sola stagione e ora ha la possibilità di chiudere nelle prime quattro del campionato, quando la scorsa stagione fu chiusa all'ottavo posto.

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