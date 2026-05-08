Senza Champions League potrebbe saltare tutto il banco: potrebbero andare via sia l'allenatore che il direttore sportivo Igli Tare, arrivato solo una stagione fa alla guida dei rossoneri. Secondo il quotidiano, già ora Tare non sarebbe del tutto sicuro di rimanere, ma la proprietà potrebbe rimettere in discussione anche l'amministratore delegato Furlani. Non solo panchina e dirigenza: senza Champions League anche i big rossoneri potrebbero salutare, come ad esempio Rabiot, Pavlović, Modrić e Maignan. Mancano sei punti per la certezza matematica della Champions League ai rossoneri: un passaggio davvero cruciale per il futuro della squadra e del progetto nato la scorsa stagione con Massimiliano Allegri e Igli Tare. Nonostante i brutti numeri delle ultime 7 giornate di Serie A (7 punti conquistati sui 21 disponibili, con 4 gol segnati e 9 gol subiti), il Diavolo è cresciuto molto in una sola stagione e ora ha la possibilità di chiudere nelle prime quattro del campionato, quando la scorsa stagione fu chiusa all'ottavo posto.