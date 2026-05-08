Calciomercato Milan, Pellegatti: 'Da cosa dipende il futuro. Goretzka ...'

Il giornalista Carlo Pellegatti, si è sfogato ancora una volta sul futuro del Milan, sul mercato, su Goretzka e non solo nel suo video su 'YouTube'. Un estratto delle sue parole

Si continua a parlare dei dubbi sul futuro del Milan: il destino della squadra rossonera, sembra fortemente legato alla qualificazione in Champions League. Mancano tre partite (contro Atalanta, Genoa e Cagliari), nelle quali la squadra di Allegri dovrà conquistare due vittorie per la matematica certezza. "Chi deve sedersi al tavolo? Non sappiamo se Tare, Allegri, Furlani rimarranno. Non ci sono le componenti base per impostare il mercato, non si può lavorare sul mercato. Ed è il secondo anno che non si può. Sappiamo che l'acquisto di Goretzka non fa impazzire Giorgio Furlani, per età e costi e invece piacerebbe ad Allegri. Non parlo di Milan, ma di singole persone. Finché parleremo di singole persone, non andremo da nessuna parte".