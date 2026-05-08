Calciomercato Milan, Pellegatti: 'Da cosa dipende il futuro. Goretzka ...'

Si continua a parlare dei dubbi sul futuro del Milan: il destino della squadra rossonera, sembra fortemente legato alla qualificazione in Champions League. Mancano tre partite (contro Atalanta, Genoa e Cagliari), nelle quali la squadra di Allegri dovrà conquistare due vittorie per la matematica certezza. "Chi deve sedersi al tavolo? Non sappiamo se Tare, Allegri, Furlani rimarranno. Non ci sono le componenti base per impostare il mercato, non si può lavorare sul mercato. Ed è il secondo anno che non si può. Sappiamo che l'acquisto di Goretzka non fa impazzire Giorgio Furlani, per età e costi e invece piacerebbe ad Allegri. Non parlo di Milan, ma di singole persone. Finché parleremo di singole persone, non andremo da nessuna parte".
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Milan, lo sfogo di Pellegatti: “Non ci sono le componenti base per impostare il mercato. Goretzka …”
Il giornalista Carlo Pellegatti, si è sfogato ancora una volta sul futuro del Milan, sul mercato, su Goretzka e non solo nel suo video su 'YouTube'. Un estratto delle sue parole
Milan, Pellegatti su Goretzka e il mercato
Questo lo sfogo del giornalista Carlo Pellegatti sul momento delicato del presente e del futuro del Milan. Parlando di Goretzka: il giocatore tedesco potrebbe costare circa 5 milioni di euro netti a stagione, ma il Diavolo risparmierebbe sull'ingaggio per un giocatore che potrebbe essere molto importante per il 3-5-2 di Allegri. Poi Pellegatti parla anche di Milan-Atalanta: "Il futuro dipende dalla gara di domenica. Decide la seconda parte degli anni venti del Milan, fidatevi che è così". Contro la Dea, Massimiliano Allegri potrebbe pensare a dei cambi: in attacco possibile la coppia Gimenez-Pulisic, con Fofana davanti alla difesa e Loftus-Cheek ad agire come mezzala insieme a Rabiot.
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