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Calciomercato Milan, Alaba a zero? Romano: “Zahavi ne ha parlato con il club”

Calciomercato Milan, Alaba a zero? Romano: 'Zahavi ne parla con il club'
L'agente Pini Zahavi propone David Alaba al Milan. Lo riporta Fabrizio Romano. Ecco le considerazioni dei rossoneri sul suo possibile arrivo in rossonero
Emiliano Guadagnoli
Emiliano Guadagnoli Redattore 

Nel calcio dei parametri zero, il nome di David Alaba è uno di quelli che sposta gli equilibri, almeno sulla carta. Le recenti indiscrezioni lanciate da Fabrizio Romano confermano che il suo agente, Pini Zahavi, è al lavoro per trovare una nuova sistemazione al difensore austriaco, ormai ai margini del progetto Real Madrid. Tra i club contattati figurerebbe anche il Milan, ma prima di definirlo un reale e concreto obiettivo di mercato dei rossoneri, ci andremmo cauti.

Calciomercato Milan, proposto Alaba

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Il curriculum di Alaba non si discute: esperienza internazionale, polivalenza tattica (centrale, terzino e mediano) e una bacheca colma di trofei. Tuttavia, il vero nodo è lo stipendio. Al Real Madrid, l'austriaco percepisce circa 10 milioni di euro netti. Per il Milan di Furlani, che ha fatto della sostenibilità e del controllo dei costi un dogma, un ingaggio del genere è fuori portata. Basti pensare che il leader della difesa, Fikayo Tomori, guadagna circa 3,5 milioni.

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Questo riporta Fabrizio Romano. Occorrerebbe però capire se il Milan parteciperà o meno alla prossima Champions League, condizione assolutamente indispensabile affinché il giocatore accetti i rossoneri e i rossoneri accettino l'idea di spendere così tanti soldi per un giocatore Over 30, del 1992. Da quanto ci risulta c'è poi perplessità sulle sue condizioni fisiche: Alaba ha giocato solo 9 partite nella Liga spagnola in questa stagione, caratterizzata da tanti infortuni. Puntare su di lui oggi sarebbe quindi una scommessa "alla Kjaer", ma a costi triplicati. Ecco perché la nostra sensazione (e da quello che abbiamo raccolto da Casa Milan) è che l'operazione sia molto, molto difficile. Ad oggi il sondaggio di Zahavi è più un tentativo dell'agente di "testare" le ambizioni rossonere che una reale trattativa in stato avanzato.

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