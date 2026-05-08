Calciomercato Milan, Alaba a zero? Romano: 'Zahavi ne parla con il club'

Questo riporta Fabrizio Romano. Occorrerebbe però capire se il Milan parteciperà o meno alla prossima Champions League, condizione assolutamente indispensabile affinché il giocatore accetti i rossoneri e i rossoneri accettino l'idea di spendere così tanti soldi per un giocatore Over 30, del 1992. Da quanto ci risulta c'è poi perplessità sulle sue condizioni fisiche: Alaba ha giocato solo 9 partite nella Liga spagnola in questa stagione, caratterizzata da tanti infortuni. Puntare su di lui oggi sarebbe quindi una scommessa "alla Kjaer", ma a costi triplicati. Ecco perché la nostra sensazione (e da quello che abbiamo raccolto da Casa Milan) è che l'operazione sia molto, molto difficile. Ad oggi il sondaggio di Zahavi è più un tentativo dell'agente di "testare" le ambizioni rossonere che una reale trattativa in stato avanzato.