Confronto diretto tra il Milan e Pini Zahavi per discutere del futuro di Critopher Nkunku . Secondo quanto riferito dalla 'Gazzetta dello sport', l’agente israeliano, a Milano negli ultimi giorni per diversi appuntamenti, avrebbe incontrato anche la dirigenza rossonera: al centro dei dialoghi soprattutto il destino dell'attaccante francese classe 1997. Il club ha deciso di inserirlo nella lista dei cedibili, con l’obiettivo di finanziare un nuovo innesto offensivo .

Nkunku sul mercato: la posizione del club

Nonostante le suggestioni legate ad altri assistiti illustri di Zahavi come Robert Lewandowski, il focus principale del vertice è stato l’attaccante francese. Arrivato nell’estate 2025 per 37 milioni più bonus, Nkunku rappresentava l’investimento più importante dell’ultimo mercato. Tuttavia, il rendimento non ha rispettato le aspettative: 6 gol e 3 assist in 32 presenze con la maglia rossonera, per un totale di 1346 minuti in campo. Numeri discreti, ma ben distanti da quelli registrati in Bundesliga con la maglia del Lipisia, dove aveva realizzato 70 reti e 56 assist in 172 partite totali.