La richiesta del Milan—
Per evitare una minusvalenza eccessiva, il Milan non può scendere sotto i 30 milioni di euro, ma la valutazione attuale parte da una base di circa 40 milioni, come sottolineato dalla 'Gazzetta dello Sport'. Una cifra cospicua, ma in linea con lo status internazionale che Nkunku ha mantenuto negli ultimi anni. Vedremo, nelle prossime settimane, se ci saranno club pronti a soddisfare le richieste del Diavolo o se le pretese dovranno essere abbassate.
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