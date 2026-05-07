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Calciomercato, il Napoli prova il sorpasso al Milan su Gila: la situazione attuale

Mario Gila difensore SS Lazio obiettivo del Milan per il calciomercato estivo 2026
Mario Gila, difensore della Lazio, è da mesi un obiettivo di calciomercato del Milan per rinforzare la difesa: attenzione, però, perché il Napoli si sta inserendo con forza sul centrale iberico classe 2000. Ecco il punto su di lui
Daniele Triolo Redattore 

Il Milan è da tempo alla ricerca di un difensore centrale per rinforzare il proprio reparto arretrato nella sessione estiva di calciomercato. Il tecnico dei rossoneri, Massimiliano Allegri, ha chiesto - come ormai noto - che arrivino soprattutto elementi di esperienza per innalzare il tasso qualitativo dell'organico a sua disposizione. Ma anche e soprattutto in termini di leadership.

Come vi raccontiamo ormai da settimane, l'obiettivo principale del Milan per la difesa è Mario Gila, classe 2000, centrale iberico della Lazio presieduta da Claudio Lotito. Il direttore sportivo rossonero, Igli Tare, ha avuto già vari contatti con Alejandro Camaño (LEGGI QUI LA NOSTRA INTERVISTA ESCLUSIVA CON LUI), procuratore di Gila, gettando le basi per un contratto di quattro anni (scadenza 30 giugno 2030) con opzione sulla quinta stagione, per uno stipendio di 3 milioni di euro netti all'anno. Il triplo di quanto percepito a Roma.

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Fu proprio Tare, nell'estate 2022, a strappare Gila alla 'Fábrica', la cantera del Real Madrid ed a portarlo nella Capitale per pochi soldi (6 milioni di euro). Al giocatore, pertanto, stuzzica l'idea di ricongiungersi con il suo ex dirigente a Milano e di fare il salto di qualità in rossonero: ha dato già la sua disponibilità al trasferimento. Trattare con Lotito, però, non è mai facile: nonostante un contratto in scadenza tra un anno e già il 'no' espresso all'opzione rinnovo, Lotito, per Gila, chiede 30 milioni di euro circa.

Il motivo è presto detto: da accordi presi quattro anni fa, il 50% del ricavato per la sua rivendita andrà proprio al Real Madrid. Il Milan intende accontentare Allegri, ma non vorrebbe svenarsi e cercherà di far scendere il prezzo intorno ai 20, massimo 25 ma bonus inclusi. La notizia di giornata, riferita da 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, però, è il prepotente inserimento del Napoli di Aurelio De Laurentiis sul giocatore.

Con Juan Jesus in uscita e le incertezze di Alessandro Buongiorno e Sam Beukema (che per giunta piace al Liverpool, pronto a pagarlo 30 milioni di euro), il Napoli ha bisogno di un centrale e Gila piace molto al club partenopeo. Il Napoli tenta l'operazione sorpasso su Gila in queste settimane per un semplice motivo: il Milan è impegnato nella lotta per un posto in Champions League - 'spot' che invece dovrebbe essere al sicuro per la squadra di Antonio Conte - e, pertanto, ora non può muoversi più di tanto sul fronte mercato accelerando per alcune trattative già impostate. Il Napoli sì e prova a recuperare lo svantaggio nei confronti del Diavolo.

La nostra analisi: Gila, upgrade per il Milan. Quest'anno qualche infortunio di troppo

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Gila è un difensore molto dotato: abile a giocare tanto a tre quanto a quattro in retroguardia, è bravo nel difendere a zona ma ha, al contempo, nella rapidità e nell'anticipo sull'uomo le sue doti migliori. Dopo quattro campionati di Serie A con la Lazio in crescendo è pronto al salto di qualità e, nel Milan, rappresenterebbe un upgrade rispetto all'attuale Fikayo Tomori e a Koni De Winter. Nell'ultima stagione sta avendo un po' di acciacchi frequenti (28 partite su 35 in Serie A), per via di qualche infortunio di troppo, ma è affidabile e pronto a reggere il confronto continuo con una platea esigente come quella di 'San Siro'. Sempre che il Napoli non bruci i rossoneri sul tempo.

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