Calciomercato, Milan e Juventus su Sørloth: lui vuole lasciare l'Atlético Madrid — Condizioni che Milan e Juventus, per il 'CorSport', potrebbero soddisfare. Ovviamente, tanto dipenderà, in primis, dalla qualificazione in Champions di rossoneri e/o bianconeri. Ad ogni modo, il Milan è sulle tracce di Sørloth già dallo scorso mese di gennaio, ovvero sin da quando è saltato l'affare Jean-Philippe Mateta, poiché l'attaccante è un profilo in linea con le richieste del tecnico Massimiliano Allegri.

Quindi, quello di un bomber forte fisicamente, da area di rigore, con un buon fiuto del gol e che sappia legare il gioco con i compagni. L'Atlético Madrid, per cederlo, chiede almeno 25 milioni di euro: forse un po' tanto per un ragazzo che, è vero, è legato al club iberico fino al 30 giugno 2028, ma che è anche prossimo ai 31 anni. L'entourage di Sørloth, comunque, spinge per la cessione e continuerà a farlo nelle settimane a venire.

La nostra analisi: c'è di meglio in giro. Che non si guardino soltanto i costi — Sørloth, è vero, risponde alle caratteristiche del numero 9 che servirebbe al Milan. Ma la sua storia non sembra sposarsi bene con quella del Diavolo, alla ricerca di un centravanti che faccia realmente la differenza e che possa contribuire a colmare l'enorme gap che c'è adesso tra i rossoneri e le squadre più forti in Italia (Inter e Napoli) ed Europa. In carriera, Sørloth ha sempre segnato, per carità, ma giocando in compagini di media caratura (Trabzonspor, Real Sociedad, RB Lipsia, Villarreal, per citarne alcune) e quando ha fatto il salto in un top club come l'Atlético Madrid è naturalmente scivolato in panchina come prima alternativa.

Di lusso, ma pur sempre un'alternativa. Con Robert Lewandowski e Dušan Vlahović potenzialmente liberi sul mercato, puntare il norvegese come titolare del presente e del futuro appare un po' l'ennesimo azzardo di questa proprietà. Sarà perché il costo del cartellino e dello stipendio non sforano minimamente i parametri economici?