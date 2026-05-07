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Calciomercato Milan, per l’attacco c’è la pista Sørloth. Ma occhio anche alla Juventus

Alexander Sørloth attaccante Atlético Madrid obiettivo del Milan per il calciomercato estivo 2026
Milan e Juventus sono sulle tracce di Alexander Sørloth, classe 1995, per la sessione estiva di calciomercato. Ecco la situazione ad oggi sul centravanti norvegese dell'Atlético Madrid, che vuole lasciare i 'Colchoneros' per giocare di più
Daniele Triolo Redattore 

L'Atlético Madrid del 'Cholo', Diego Pablo Simeone, è stato eliminato (1-1, 0-1) in semifinale di Champions League per mano dell'Arsenal e questo accelererà le valutazioni interne in vista dell'imminente sessione estiva di calciomercato: il Milan e la Juventus osservano, per esempio, con interesse ciò che accadrà intorno al nome di Alexander Sørloth. Lo ha riferito il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola.

L'attaccante norvegese, classe 1995, nell'Atléti è la riserva di Julián Álvarez e Antoine Griezmann: è partito titolare esattamente nel 50% delle gare disputate finora in stagione (25 su 50), giocando 2.607' (media di 52' per partita) ma ciò non gli ha impedito di mettere a segno 19 gol. Per l'anno venturo, il compagno di Nazionale di Erling Braut Haaland vuole trovare più spazio e più minuti sul terreno di gioco.

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Condizioni che Milan e Juventus, per il 'CorSport', potrebbero soddisfare. Ovviamente, tanto dipenderà, in primis, dalla qualificazione in Champions di rossoneri e/o bianconeri. Ad ogni modo, il Milan è sulle tracce di Sørloth già dallo scorso mese di gennaio, ovvero sin da quando è saltato l'affare Jean-Philippe Mateta, poiché l'attaccante è un profilo in linea con le richieste del tecnico Massimiliano Allegri.

Quindi, quello di un bomber forte fisicamente, da area di rigore, con un buon fiuto del gol e che sappia legare il gioco con i compagni. L'Atlético Madrid, per cederlo, chiede almeno 25 milioni di euro: forse un po' tanto per un ragazzo che, è vero, è legato al club iberico fino al 30 giugno 2028, ma che è anche prossimo ai 31 anni. L'entourage di Sørloth, comunque, spinge per la cessione e continuerà a farlo nelle settimane a venire.

La nostra analisi: c'è di meglio in giro. Che non si guardino soltanto i costi

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Sørloth, è vero, risponde alle caratteristiche del numero 9 che servirebbe al Milan. Ma la sua storia non sembra sposarsi bene con quella del Diavolo, alla ricerca di un centravanti che faccia realmente la differenza e che possa contribuire a colmare l'enorme gap che c'è adesso tra i rossoneri e le squadre più forti in Italia (Inter e Napoli) ed Europa. In carriera, Sørloth ha sempre segnato, per carità, ma giocando in compagini di media caratura (Trabzonspor, Real Sociedad, RB Lipsia, Villarreal, per citarne alcune) e quando ha fatto il salto in un top club come l'Atlético Madrid è naturalmente scivolato in panchina come prima alternativa.

Di lusso, ma pur sempre un'alternativa. Con Robert Lewandowski e Dušan Vlahović potenzialmente liberi sul mercato, puntare il norvegese come titolare del presente e del futuro appare un po' l'ennesimo azzardo di questa proprietà. Sarà perché il costo del cartellino e dello stipendio non sforano minimamente i parametri economici?

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