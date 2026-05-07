Calciomercato Milan, speranze per Vlahovic? Ecco cosa vorrebbe il giocatore—
La Juventus vuole accontentare la richiesta dell'allenatore Luciano Spalletti, ovvero quella di trattenere in squadra Vlahovic per la stagione 2026-2027. Ma, per un giocatore che in quest'annata ha incassato 12 milioni di euro netti di stipendio, non intende spingersi oltre le cifre alle quali ha siglato il rinnovo di contratto con la stella di questa Juve, il turco Kenan Yıldız, ovvero 6 milioni di euro netti a stagione più bonus.
La vicenda Vlahovic potrebbe prendere una direzione a fine maggio, visto che la Juve ora è impegnata nella corsa per un posto in Champions League e il giocatore ha deciso di prendere tempo per capire se qualche grande club busserà alla sua porta. Nel frattempo, l'obiettivo di Vlahovic sarà quello di tornare a giocare titolare ed a segnare con regolarità. Finora, in stagione, 7 gol e 2 assist in 933' giocati nell'arco di 20 partite.
La nostra analisi: Diavolo in attesa. Potrebbe tornare in gioco a patto che ...—
E il Milan? Il club rossonero, come vi abbiamo spesso detto, è sulle tracce di Vlahovic da mesi. Sin dall'anno scorso, quando sembrava che il bomber serbo potesse liberarsi dalla Juventus con un anno di anticipo sulla scadenza naturale del suo contratto. Il Diavolo, in questo momento, è in posizione di attesa. Così come per la Juve, anche il Milan è infatti impegnato nella lotta Champions, ma non va dimenticato come la squadra necessiti comunque di un centravanti.
Igli Tare, direttore sportivo del Milan, intrattiene costanti rapporti con Darko Ristic, agente di Vlahovic, anche di recente con l'acquisizione di un altro suo assistito, Andrej Kostic. Chance, dunque, per un approdo di Vlahovic al Milan ci sono, ma a due condizioni: la prima è che non firmi con la Juventus il rinnovo, ovviamente. La seconda è che Dusan scelga la bontà del progetto rossonero, dove ritroverebbe il suo ex allenatore Massimiliano Allegri e sarebbe sicuramente titolare, anziché più soldi ma una probabile partenza da seconda scelta al Bayern o al Barça.
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