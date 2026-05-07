'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola ha fatto il punto della situazione su Dusan Vlahovic , classe 2000 , attaccante serbo in scadenza di contratto con la Juventus e, da tempo, obiettivo di calciomercato del Milan . Da qualche settimana, infatti, il club di Corso Galileo Ferraris e l'entourage del giocatore, specialmente suo padre Milos , stanno trattando il rinnovo del contratto, ma ancora non sono giunti a dama.

Anzi, secondo la 'rosea' sul rinnovo, ora, sarebbe sceso il gelo. Vlahovic, infatti, è consapevole di poter trovare top club che possono offrirgli uno stipendio più alto di quello che gli ha proposto la Juventus e che per ottenere offerte concrete servirà soltanto un po' di tempo. Motivo per cui Dusan e Milos Vlahovic stanno temporeggiando sul rinnovo dell'accordo con la 'Vecchia Signora'. Il giocatore sarebbe convinto che Bayern Monaco (come vice di Harry Kane) e Barcellona (da dove uscirà Robert Lewandowski) potrebbero prenderlo.