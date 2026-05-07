La stagione volge al termine e il Milan, alla ricerca dell'aritmetica qualificazione alla prossima edizione della Champions League, cerca - sul calciomercato italiano e internazionale - giocatori che possano rinforzare la rosa di Massimiliano Allegri: che Caleb Okoli possa essere uno di questi? L'anno venturo, come vi abbiamo spesso detto, il Diavolo dovrà infatti innalzare il livello qualitativo e quantitativo della rosa. Sono previsti, pertanto, innesti importanti in ogni reparto. Oggi ci focalizziamo sulla difesa, settore tanto caro al tecnico di Livorno.