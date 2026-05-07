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CALCIOMERCATO MILAN
Milan, rivoluzione in difesa per Allegri: da Mario Gila al colpo low cost “inglese”
Il Milan pianifica la difesa per il calciomercato estivo 2026: l'allenatore Massimiliano Allegri vuole Mario Gila come leader, ma spunta l’idea Caleb Okoli dal Leicester. Tutte le ultime notizie sulle mosse del direttore sportivo rossonero, Igli...
La stagione volge al termine e il Milan, alla ricerca dell'aritmetica qualificazione alla prossima edizione della Champions League, cerca - sul calciomercato italiano e internazionale - giocatori che possano rinforzare la rosa di Massimiliano Allegri: che Caleb Okoli possa essere uno di questi? L'anno venturo, come vi abbiamo spesso detto, il Diavolo dovrà infatti innalzare il livello qualitativo e quantitativo della rosa. Sono previsti, pertanto, innesti importanti in ogni reparto. Oggi ci focalizziamo sulla difesa, settore tanto caro al tecnico di Livorno.
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