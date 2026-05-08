Calciomercato Milan, il Diavolo ha lavorato poco durante la sessione invernale: chiuso solo il colpo Niclas Füllkrug arrivato in prestito gratuito dal West Ham. L'attaccante tedesco non ha lasciato il segno con i rossoneri che sembrerebbero pronti a lasciarlo andare via in estate senza sfruttare il diritto di riscatto. La punta è stata un'occasione importante, ma non ha ripagato. Per il futuro il Diavolo dovrà lavorare in modo diverso in tutti i reparti, cercando di chiudere colpi importanti ovunque. Il punto sulla difesa del Milan, un reparto dove servirebbe un colpo importante. Occhio all'occasione dalla Serie A.