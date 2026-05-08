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Calciomercato Milan, dalla Serie A il difensore per rinforzare la rosa futura. Occhio a Vásquez

Calciomercato Milan, in vista delle prossime stagioni Allegri e la dirigenza rossonera potrebbero andare alla ricerca di un nuovo difensore. Occhio a Vásquez del Genoa
Emiliano Guadagnoli
Emiliano Guadagnoli Redattore 

Vásquez difensore qui con la maglia del Genoa

Calciomercato, il punto sulla difesa del Milan

Calciomercato Milan, il Diavolo ha lavorato poco durante la sessione invernale: chiuso solo il colpo Niclas Füllkrug arrivato in prestito gratuito dal West Ham. L'attaccante tedesco non ha lasciato il segno con i rossoneri che sembrerebbero pronti a lasciarlo andare via in estate senza sfruttare il diritto di riscatto. La punta è stata un'occasione importante, ma non ha ripagato. Per il futuro il Diavolo dovrà lavorare in modo diverso in tutti i reparti, cercando di chiudere colpi importanti ovunque. Il punto sulla difesa del Milan, un reparto dove servirebbe un colpo importante. Occhio all'occasione dalla Serie A.

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