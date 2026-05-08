La scelta finale è ricaduta sull'ex dirigente della Lazio, con l'arrivo successivo di Massimiliano Allegri sulla panchina del Milan. Tony D'Amico aveva parlato così delle voci che lo avevano accostato ai rossoneri: "Ho letto troppe cose: di sicuro non mi sono mai sentito, neanche per un giorno, fuori dall’Atalanta", così a 'La Gazzetta dello Sport'. Da capire se a fine stagione potrebbe cambiare qualcosa e se, nel caso di addio di Tare, potrebbe esserci anche essere un impatto sul futuro di Massimiliano Allegri. Ricordiamo che l'attuale direttore sportivo del Milan aveva parlato così a 'DAZN' prima della sfida contro il Sassuolo: "Quasi ogni settimana ci vediamo insieme all'allenatore e Furlani. Siamo in sintonia su quello che va fatto e quello che manca al Milan in vista della prossima stagione". Parole molto significative sul futuro dei rossoneri, che ora sembra avvolto da una grande ombra di dubbi e incertezze.