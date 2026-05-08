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Milan, ribaltone societario? Schira: “Futuro di Tare in dubbio”. E spunta già il sostituto

Milan, ribaltone societario? Schira: 'Futuro di Tare in dubbio'. E spunta già il sostituto
Per il giornalista Nicolò Schira il futuro di Igli Tare al Milan è tutt'altro che scritto: ci sarebbero dubbi in vista della prossima stagione. E spunta già il sostituto
Emiliano Guadagnoli
Emiliano Guadagnoli Redattore 

Altra giornata calda sul futuro del Milan: l'articolo del giornalista Ivan Zazzaroni (leggi qui), ha aperto altri dubbi sul futuro in rossonero di Igli Tare e Massimiliano Allegri. Il giornalista Nicolò Schira va addirittura avanti con le indiscrezioni, parlando già del possibile futuro sostituto di Igli Tare. Ecco quanto pubblicato sul social X.

"Il futuro del direttore sportivo Igli Tare al Milan è davvero in dubbio, Tony D'Amico rimane un candidato forte come sostituto". Un nome che non suonerà di certo nuovo alle orecchie dei nostri lettori e a quelle dei tifosi rossoneri. Tony D'Amico, infatti, è stato tra i candidati anche nella scorsa primavera: i nomi erano tre, ovvero Tare, Paratici e lo stesso D'Amico.

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La scelta finale è ricaduta sull'ex dirigente della Lazio, con l'arrivo successivo di Massimiliano Allegri sulla panchina del Milan. Tony D'Amico aveva parlato così delle voci che lo avevano accostato ai rossoneri: "Ho letto troppe cose: di sicuro non mi sono mai sentito, neanche per un giorno, fuori dall’Atalanta", così a 'La Gazzetta dello Sport'. Da capire se a fine stagione potrebbe cambiare qualcosa e se, nel caso di addio di Tare, potrebbe esserci anche essere un impatto sul futuro di Massimiliano Allegri. Ricordiamo che l'attuale direttore sportivo del Milan aveva parlato così a 'DAZN' prima della sfida contro il Sassuolo: "Quasi ogni settimana ci vediamo insieme all'allenatore e Furlani. Siamo in sintonia su quello che va fatto e quello che manca al Milan in vista della prossima stagione". Parole molto significative sul futuro dei rossoneri, che ora sembra avvolto da una grande ombra di dubbi e incertezze.

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