Per il Milan, Goretzka potrebbe essere una mezzala importante per il 3-5-2 di Massimiliano Allegri e un'opportunità di calciomercato quasi irripetibile. Difficile che un giocatore del genere si liberi a zero. Ad aggiungere altra benzina sul fuoco ci pensa il giornalista Gianluigi Longari, che ha parlato anche di Goretzka nel suo editoriale per 'Sportitalia'. Ecco i dettagli: "Il lavoro di programmazione ha collocato i rossoneri in una posizione di assoluto vantaggio per il corteggiamento allo svincolato Leon Goretzka, al punto tale che, secondo quanto ci risulta, da Monaco di Baviera non ci sono più molti dubbi rispetto al fatto che la scelta del classe 1995 premierebbe proprio il Milan". Una rivelazione molto importante quella di Longari. Vedremo se ci saranno aggiornamenti nelle prossime settimane. La qualificazione alla prossima edizione della Champions League potrebbe essere un passaggio fondamentale per il Milan.