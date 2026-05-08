Uno degli obiettivi di calciomercato del Milan resta Leon Goretzka. Il centrocampista classe 1995 lascerà il Bayern Monaco a fine stagione a parametro zero. Il Diavolo potrebbe essere pronto a investire 5 milioni di euro a stagione per tre anni per convincere il tedesco a sposare il progetto rossonero. Ieri sono arrivate notizie in contrasto su questa trattativa: 'ESPN' ha dato vicino il colpo per i rossoneri, mentre il giornalista Matteo Moretto ha smentito questa indiscrezione, parlando di 'mancanza di passi avanti al momento'.
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Goretzka sempre più vicino al Milan. Longari: “Da Monaco non ci sono più dubbi”. I dettagli
Calciomercato Milan, Longari sicuro su Goretzka
Per il Milan, Goretzka potrebbe essere una mezzala importante per il 3-5-2 di Massimiliano Allegri e un'opportunità di calciomercato quasi irripetibile. Difficile che un giocatore del genere si liberi a zero. Ad aggiungere altra benzina sul fuoco ci pensa il giornalista Gianluigi Longari, che ha parlato anche di Goretzka nel suo editoriale per 'Sportitalia'. Ecco i dettagli: "Il lavoro di programmazione ha collocato i rossoneri in una posizione di assoluto vantaggio per il corteggiamento allo svincolato Leon Goretzka, al punto tale che, secondo quanto ci risulta, da Monaco di Baviera non ci sono più molti dubbi rispetto al fatto che la scelta del classe 1995 premierebbe proprio il Milan". Una rivelazione molto importante quella di Longari. Vedremo se ci saranno aggiornamenti nelle prossime settimane. La qualificazione alla prossima edizione della Champions League potrebbe essere un passaggio fondamentale per il Milan.
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