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Calciomercato Milan, le Top News di rassegna: verità su Lewandowski e Alaba. Goretzka si avvicina

Calciomercato Milan, le Top News di rassegna: verità su Lewandowski e Alaba. Goretzka si avvicina
Le Top News di rassegna sul calciomercato del Milan pubblicate nella mattina di oggi, venerdì 8 maggio 2026: voci sul futuro rossonero, a partire dal mercato, arrivando alla società
Emiliano Guadagnoli
Emiliano Guadagnoli Redattore 

Il Milan è pronto a tornare in campo contro l'Atalanta: domenica sera, a San Siro, i rossoneri vanno alla ricerca dei tre punti. Mancano tre giornate alla fine del campionato e il Diavolo deve conquistare sei punti per avere la matematica certezza di giocare nella prossima edizione della Champions League. Oggi, 8 maggio 2025, tante notizie di mercato e sul futuro societario del Diavolo: Schira e Zazzaroni sul futuro di Tare. La possibile decisione finale di Goretkza. I dubbi su Lewandowski e Alaba. Le top news da Pianeta Milan.

Milan, futuro in bilico per Tare

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Il giornalista Ivan Zazzaroni parla così sul futuro del Milan nel suo pezzo per 'Il Corriere dello Sport': "Non si capisce la direzione, né la prospettiva a breve termine della società bifronte: non c'è traccia di un progetto e  le ultime voci vogliono il ds Tare in uscita". In aggiunta a queste dichiarazioni, arriva il post sul social X del giornalista Nicolò Schira che si spinge ulteriormente in avanti, parlando del possibile nuovo direttore sportivo del Milan. Ecco i dettagli: "Il futuro del direttore sportivo Igli Tare al Milan è davvero in dubbio, Tony D'Amico rimane un candidato forte come sostituto".

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Sempre divisi su Robert Lewandowski 

Come scrive 'Il Corriere dello Sport', il futuro di Robert Lewandowski resta in bilico: restare al Barcellona o cambiare maglia una volta terminato il suo contratto. In Italia c'è l'interesse della Juventus e del Milan. L'agente del polacco, Zahavi è stato a Milano negli scorsi giorni parlando anche con le due squadre italiane, chiedendo una cifra importante per lo stipendio di Lewandowski: 8 milioni di euro annui. Cifra alta per i rossoneri (chi prendi di più in rossonero prende 5 milioni di euro netti più bonus). Poi ci potrebbe essere una divisione interna sul nome di Lewandowski: Allegri è convinto che sia l'uomo giusto e Tare condivide il pensiero, ma Furlani e Moncada vorrebbero investire su un profilo più giovane.

Difficile la pista Alaba per il Milan

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Altro giocatore in scadenza di contratto è David Alaba. Il difensore classe 1992 dovrebbe lasciare il Real Madrid in estate e potrebbe essere un'occasione anche per il Milan. "Milan, Juventus e Inter sono state informate in settimana dell’idea David Alaba a parametro zero, come rivelato in esclusiva. L’agente Pini Zahavi ne ha parlato con tutti i tre club italiani; l’Inter ha altri obiettivi, Milan e Juve considerano i costi eccessivi, l’operazione ad oggi non è in fase neanche avanzata. Alaba ha già diverse proposte e deciderà il suo futuro nei prossimi mesi dopo un addio ormai scontato al Real Madrid", scrive così il giornalista Fabrizio Romano. Difficile, al momento, vedere Alaba in Serie A, visto che guadagna 10 milioni di euro a stagione.

Novità importante sul colpo Goretzka

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Il giornalista Gianluigi Longari ha parlato anche di Goretzka nel suo editoriale per 'Sportitalia'. Ecco i dettagli: "Il lavoro di programmazione ha collocato i rossoneri in una posizione di assoluto vantaggio per il corteggiamento allo svincolato Leon Goretzka, al punto tale che, secondo quanto ci risulta, da Monaco di Baviera non ci sono più molti dubbi rispetto al fatto che la scelta del classe 1995 premierebbe proprio il Milan". Vedremo se il centrocampista tedesco vestirà davvero la maglia del Milan a partire dalla prossima stagione. I rossoneri potrebbero offrire un triennale da 5 milioni di euro per il giocatore che si libera a zero dal Bayern Monaco.

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