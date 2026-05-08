Come scrive 'Il Corriere dello Sport', il futuro di Robert Lewandowski resta in bilico: restare al Barcellona o cambiare maglia una volta terminato il suo contratto. In Italia c'è l'interesse della Juventus e del Milan. L'agente del polacco, Zahavi è stato a Milano negli scorsi giorni parlando anche con le due squadre italiane, chiedendo una cifra importante per lo stipendio di Lewandowski: 8 milioni di euro annui. Cifra alta per i rossoneri (chi prendi di più in rossonero prende 5 milioni di euro netti più bonus). Poi ci potrebbe essere una divisione interna sul nome di Lewandowski: Allegri è convinto che sia l'uomo giusto e Tare condivide il pensiero, ma Furlani e Moncada vorrebbero investire su un profilo più giovane.

Difficile la pista Alaba per il Milan

Altro giocatore in scadenza di contratto è David Alaba. Il difensore classe 1992 dovrebbe lasciare il Real Madrid in estate e potrebbe essere un'occasione anche per il Milan. "Milan, Juventus e Inter sono state informate in settimana dell’idea David Alaba a parametro zero, come rivelato in esclusiva. L’agente Pini Zahavi ne ha parlato con tutti i tre club italiani; l’Inter ha altri obiettivi, Milan e Juve considerano i costi eccessivi, l’operazione ad oggi non è in fase neanche avanzata. Alaba ha già diverse proposte e deciderà il suo futuro nei prossimi mesi dopo un addio ormai scontato al Real Madrid", scrive così il giornalista Fabrizio Romano. Difficile, al momento, vedere Alaba in Serie A, visto che guadagna 10 milioni di euro a stagione.