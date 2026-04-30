Continua la stagione del Milan: i rossoneri puntano a chiudere il discorso Champions League in poche partite. Alla squadra di Allegri, a prescindere dalle altre, servono 6 punti per la matematica qualificazione. Si parte domenica contro il Sassuolo dove il Milan avrà bisogno dei tre punti. Dopo si potrà pensare con forza anche al calciomercato. In estate, il Diavolo cercherà profili importanti per tutti i reparti e, anche a centrocampo, ci potrebbero essere cambiamenti molto interessanti. Si parla infatti di possibili ritorni di fiamma e non solo.