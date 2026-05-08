Calciomercato Milan, Raimondi: 'Leão, occhio a Napoli e Roma'

Continuano le voci di calciomercato per quanto riguarda il Milan: non solo possibili colpi, ma spazio anche alle possibili cessioni, specialmente in attacco. Ultime novità degli scorsi giorni sul possibile futuro di Rafael Leão. Il portoghese sta faticando molto nel 3-5-2 di Allegri come prima punta, tanto che non trova il gol da Cremonese-Milan dei primi di marzo. Discorso simile per quanto riguarda anche altri attaccanti rossoneri: Pulisic non ha segnato mai nel 2026, Nkunku non segna da Bologna-Milan e Santiago Giménez non ha proprio trovato in gol in stagione in Serie A.
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Milan, tutti in vendita: fissati i prezzi per Nkunku e Giménez. Raimondi: “Occhio a Leão in Italia”
Calciomercato Milan, Leão potrebbe interessare in Italia
Tutti potrebbero essere in partenza: come riporta il giornalista Claudio Raimondi, intervenuto a SportMediaset su Italia Uno, per Nkunku il Milan vorrebbe incassare 40 milioni di euro, anche se più probabile che possano arrivare offerte sui 30 milioni di euro. Per il messicano, il Diavolo vorrebbe incassare circa 20 milioni di euro. Allegri vorrebbe tenere in rossonero Pulisic, ma in caso di mancato rinnovo di contratto, una cessione potrebbe essere possibile. Al momento sarebbero congelate le trattative per un nuovo accordo con lo statunitense. Per Leão ci sarebbe l'interesse dell'Al-Hilal, con una richiesta di circa 60 milioni di euro, anche se non ci sarebbe la fila per il portoghese. Il Milan non vorrebbe cederlo in Italia, ma per Raimondi occhio alle piste Napoli o Roma, in base a dove sarà il direttore sportivo Manna.
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