Calciomercato Milan, Raimondi: 'Leão, occhio a Napoli e Roma'

Continuano le voci di calciomercato per quanto riguarda il Milan: non solo possibili colpi, ma spazio anche alle possibili cessioni, specialmente in attacco. Ultime novità degli scorsi giorni sul possibile futuro di Rafael Leão. Il portoghese sta faticando molto nel 3-5-2 di Allegri come prima punta, tanto che non trova il gol da Cremonese-Milan dei primi di marzo. Discorso simile per quanto riguarda anche altri attaccanti rossoneri: Pulisic non ha segnato mai nel 2026, Nkunku non segna da Bologna-Milan e Santiago Giménez non ha proprio trovato in gol in stagione in Serie A.