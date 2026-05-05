“Al momento non mi risultano contatti tra i club e il Milan non ha avviato alcuna operazione concreta per Gabriel Jesus. Per quanto riguarda l’attaccante brasiliano, non è una priorità nelle strategie attuali. Diverso il discorso per altri profili offensivi, sui quali la dirigenza ha già iniziato a raccogliere informazioni. Molto dipenderà anche da come si concluderà la stagione. L’eventuale qualificazione in Champions League potrebbe incidere sulle scelte future e sugli equilibri interni al club. Oggi, però, Gabriel Jesus non rappresenta un obiettivo primario. Va ricordato che il giocatore ha un contratto in scadenza nel 2027, quindi qualsiasi operazione dovrebbe necessariamente passare dall’Arsenal. Inoltre, dallo scorso gennaio si è affidato a nuovi agenti italiani, tra cui Branchini, elemento che potrebbe avere un peso nei prossimi mesi".