PIANETAMILAN calciomercato news calciomercato Calciomercato Milan, Moretto raffredda la pista Gabriel Jesus: “Ecco cosa mi risulta”

CALCIOMERCATO MILAN

Calciomercato Milan, Moretto raffredda la pista Gabriel Jesus: “Ecco cosa mi risulta”

Gabriel Jesus, obiettivo calciomercato AC Milan
Il Milan continua a monitorare vari centravanti in vista della prossima finestra di calciomercato: sfuma Gabriel Jesus? le ultime novità da Matteo Moretto
Redazione PM

A tre partite dal termine del campionato di Serie A 2025/2026, la dirigenza rossonera comincia a guardarsi intorno per programmare "il Milan che verrà". Nei recenti vertici tra l'allenatore e la società, Massimiliano Allegri è stato molto chiaro: servono 3/4 innesti di esperienza per alzare il livello della rosa, soprattutto un centravanti in grado di sostenere il reparto offensivo.

Calciomercato Milan, Moretto sul futuro di Gabriel Jesus

—  

Secondo le ultime indiscrezioni, tra i nomi degli attaccanti nella short list del Diavolo, sembrava esserci anche Gabriel Jesus, attaccante brasiliano classe 1997. Tuttavia, secondo l'esperto di calciomercato Matteo Moretto, non ci sarebbe stato alcun contatto tra le parti per provare a strappare all'Arsenal il proprio numero 9. Di seguito, un estratto del suo intervento nell'ultimo video pubblicato sul canale Youtube di Fabrizio Romano.

LEGGI ANCHE

“Al momento non mi risultano contatti tra i club e il Milan non ha avviato alcuna operazione concreta per Gabriel Jesus. Per quanto riguarda l’attaccante brasiliano, non è una priorità nelle strategie attuali. Diverso il discorso per altri profili offensivi, sui quali la dirigenza ha già iniziato a raccogliere informazioni. Molto dipenderà anche da come si concluderà la stagione. L’eventuale qualificazione in Champions League potrebbe incidere sulle scelte future e sugli equilibri interni al club. Oggi, però, Gabriel Jesus non rappresenta un obiettivo primario. Va ricordato che il giocatore ha un contratto in scadenza nel 2027, quindi qualsiasi operazione dovrebbe necessariamente passare dall’Arsenal. Inoltre, dallo scorso gennaio si è affidato a nuovi agenti italiani, tra cui Branchini, elemento che potrebbe avere un peso nei prossimi mesi".

Leggi anche
Retroscena calciomercato, a gennaio Malen era stato proposto al Milan: ecco perché Tare ha...
Calciomercato Milan, spunta la clausola per Koné: ecco quanto serve per strapparlo al Sassuolo

© RIPRODUZIONE RISERVATA